Tramp optužio Zelenskog: Odbio je da podrži plan SAD

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski ne podržava plan Vašingtona za rješavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

- U stvari, osim predsjednika Zelenskog, ljudima se veoma dopada koncept dogovora - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Istovremeno, američki lider je ocijenio da su Sjedinjene Države blizu postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom i Ukrajinom. Prema njegovim riječima, Vašington je "nešto izbacio" iz sopstvenog plana, koji se sastoji od četiri ili pet različitih dijelova.

Tramp je naglasio da američka delegacija može učestvovati u pregovorima sa predstavnicima Evrope i Ukrajine.

- Otputovaćemo na sastanak u subotu u Evropu, ako budemo smatrali da postoji dobra šansa za uspjeh, jer ne želimo da uzalud trošimo mnogo vremena - rekao je on.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države ne žele da gube vrijeme na razgovore bez rezultata. Istovremeno, šef Bijele kuće je obećao da će pomoći Kijevu po pitanju bezbjednosnih garancija. On je takođe izjavio da je Vašington na Ukrajinu potrošio do 350 milijardi dolara, a da zauzvrat nije dobio ništa.

Razmatranje mirovnog plana SAD

Prošle nedjelje ruski predsjednik Vladimir Putin primio je u Kremlju Stiva Vitkofa i zeta Donalda Trampa, Džareda Kušnera. Strane su oko pet sati razgovarale o suštini američke mirovne inicijative, ali kompromisno rješenje za sada nije postignuto.

Kako je kasnije izjavio ruski lider, Vašington je 27 tačaka prvobitnog plana podijelio u četiri paketa i predložio da se oni razmatraju odvojeno. On je precizirao da je razmotren gotovo svaki od njih, ali da je "bilo pitanja sa kojima se Moskva ne slaže".

Zelenski je u ponedjeljak otputovao u Veliku Britaniju, gdje je o američkom prijedlogu razgovarao sa premijerom Kirom Starmerom, predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. Kako pišu ukrajinski mediji, po završetku sastanka on je ponovo odbio da ide na ustupke po pitanju teritorija.

Prema podacima portala Aksios, Kijev je uoči toga dostavio Vašingtonu odgovor na najnovije prijedloge SAD u vezi sa ukrajinskim rješavanjem krize.