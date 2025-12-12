Horor u blizini srpske granice: Nakon zatvaranja staračkog doma, vlasnica odvela korisnike i vezala ih u podrumu

Potresan prizor zatečen je u jednoj kući u blizini srpske granice gjde je vlasnica staračkog doma, koji je prethodno zatvoren, štićenike doma držala u nehumanim uslovima.

Vlasnica je, naime, nakon što su vlasti dale nalog za zatvaranje staračkog doma zbog nepravilnosti, odlučila da oko 80 štićenika prebaci u svoju kuću u okrugu Timiš. Prema navodima medija, nekoliko starih osoba pronađeno je vezano u podrumu!

Sve se odigralo u opštini Čenad, koji se nalazi na oko 40 kilometara od Mokrina. Ono što dodatno šokira jeste činjenica da vlasnica nije obavijestila ni porodice ni vlasti da će ljude prebaciti u svoju kuću. Tek poslije nekoliko dana, pacijenti su pronađeni gladni i u agoniji.

Sve je počelo 8. decembra, kada su vlasti staračom domu u Lenauhejmu, mjestu koje se nalazi nedaleko od Srpske Crnje, oduzeli licencu za rad zbog brojnih propusta. Vlasnici je naloženo da dom zatvori i "ukloni nedostatke" kako bi starački dom, koji je na internetu reklamiran kao "raj za penzionere" mogao da radi. Međutim, umjesto da riješi probleme unutar staračkog doma, vlasnica je donijela odluku da 74 štićenika prebaci u neuslovnu kuću u opštini Čenad, koja je udaljena nekih 50 kilometara od doma. O tome nije obavijestila porodice penzionera, kao ni vlasti.

Nesrećne ljude su potom držali u nehigijenskim i nehumanim uslovima.

"Koliko sam razumjela, ljudi su sjedili na dušecima, na podu", rekla je jedna žena.

Vlasti su otkrile muke nesrećnih ljudi kada su se vratile da provjere da li je vlasnica riješila prijavljene probleme. Inspektori kažu da su starci držani na hladnoći i dobijali samo jedan obrok dnevno. U podrumu objekta, pronašli su tri žene koje su ležale vezane na prljavim dušecima.

O njima su "brinuli" strani državljani koji nemaju nikakvu kvalifikaciju za brigu i njegu starijih osoba. Da ironija bude veća, vlasnica staračkog doma je prošle godine dobila Prvu nagradu u okviru Top firmi iz Timiša, u kategoriji Usluge.

"Policajci Službe za javni red Timiš, otišli su u jednu nekretninu u opštini Čenad, gdje su zatekli više od 70 starih osoba smještenih bez ispunjavanja zakonskih uslova", izjavila je portparolka policije.

Sve vrijeme, članovi porodica starih osoba nisu znali ništa o njima, jer ih niko nije obavijestio da su premješteni.

"Nisam znala da su bili ovdje, njen telefon je bio isključen dva dana. Ne znam ništa, samo su me pozvali prije nekog vremena", rekla je rođaka jednog penzionera ističući da je niko nije obavijestio da će njega prebaciti u Čenad.

Penzioneri su, nakon jezivog otkrića, zbrinuti i svi će biti prebačeni u adekvatne domove. Protiv vlasnice je pokrenuta istraga.