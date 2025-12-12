PD PS BiH razmatra Prijedlogu zakona o državnoj imovini

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi danas u prvom čitanju da razmartra Prijedlog zakona o državnoj imovini koji na prethodnoj sjednici nije dobio potrebnu entitetsku većinu za razmatranje po hitnom i skraćenom postupku.

Pred poslanicima je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić.

Republika Srpska Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na drugi rebalans

Poslanici bi u drugom čitanju trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH.