PD PS BiH razmatra Prijedlogu zakona o državnoj imovini

12.12.2025

07:06

ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi danas u prvom čitanju da razmartra Prijedlog zakona o državnoj imovini koji na prethodnoj sjednici nije dobio potrebnu entitetsku većinu za razmatranje po hitnom i skraćenom postupku.

Pred poslanicima je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić.

vijece naroda1

Republika Srpska

Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na drugi rebalans

Poslanici bi u drugom čitanju trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

PD PS BiH

