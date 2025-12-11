Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

11.12.2025
20:19
Komentari:0
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj uvoza 69.600 limenki falsifikovanog energetskog pića Red bul, čija se vrijednost na tržištu Bosne i Hercegovine procjenjuje na 174.000 KM (oko 89.000 evra).
Tokom carinskog nadzora u postupku uvoznog carinjenja jedne pošiljke, službenici su posumnjali da se radi o robi koja povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva, odnosno zaštićeni žig Red bul.
Nakon provjere, nosilac prava preko svog zastupnika u BiH potvrdio je da je riječ o falsifikovanim proizvodima. Pošiljka je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a roba je privremeno oduzeta.
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
BiH
1 h0
BiH
1 h0
BiH
1 h0
BiH
1 h6
Najnovije
Najčitanije
21
02
21
01
20
55
20
47
20
19
Trenutno na programu