Bjelica Prutina traži da CIK Tužilaštvima dostavlja nepotpunu izbornu dokumentaciju

1.660 ljudi u 57 izbornih jedinica na 701 biračkom mjestu glasalo je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske bez odgovarajuće lične karte. To su, kako kaže Vanja Bjelica Prutina, analize Centralne izborne komisije, bez objašnjenja šta te analize podrazumijevaju.

Ovaj podatak Bjelica Prutina u javnost je lansirala putem video linka iz sale za sjednice CIK-a sa 75. hitne sjednice. Bilo je to pod tačkom dnevnog reda ostalo, pričalo se o tome na Kolegijumu CIK-a koji je odbio da o tome raspravlja na javnoj sjednici, ali motivi jednog od najangažovanijih članova CIK-a bili su prejaki da bi se izbjegla prilika da se pred kamerom zatraži da CIK odmah počne s dostavljanjem svojih nepotpunih nalaza nadležnim tužilaštvima.

"Želim još jednom, iako je to na Kolegijumu odbijeno, da javno apelujem na članove da ove podatke odmah dostavimo Tužilaštvu, da ne čekamo", rekla je Vanja Bjelica-Prutina, član Centralne izborne komisije BiH.

Da li su birački odbori bili nesposobni da pročitaju datume s ličnih karata ili utvrde da li je čovjek pred njima čovjek sa slike na dokumentu, ili je neko i nekako stvarno glasao umjesto nekog drugog.. CIK još pokušava da utvrdi. Angažovali su i grafologa kojeg će čekati još sedmicama, što znači, da nemaju čim pred tužilaštva. Bez obzira na to Bjelica-Prutina bi da pomalo zatrpava tužilaštva tabelama, da ih, kako je otprilike obrazložila, CIK ne bi zatrpavala odjednom kad završe sva ponovna brojanja, iako CIK još nije utvrdila da li će imati potrebu i šta uopšte da proslijedi tužilaštvima.

Sve sumnje prijaviti tužilaštvima, slažu se svi članovi CIK-a. Ali kad budu osnovane sumnje na krivično djelo zloupotrebe biračkog prava, a otklonjene sumnje da birački odbori nisu dobro obavili posao.

"Naša odgovornost je tim veća što smo imenovali predsjednike biračkih odbora za koje smo očekivali da rade potpuno nezavisno i da ne budu povezani s politikama. Ove nepravilnosti do kojih smo sada došli govore u prilog tome da ozbiljno moramo revidirati kriterije za izbor tih osoba", kaže Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.

Moramo biti transparentni, kaže Bjelica-Prutina o svom motivu. Motive članova CIK-a sasvim izvjesno neće ispitivati nijedna institucija u BiH, ali upravo takozvana transparentnost po pitanju neutvrđenih činjenica u nezavršenom poslu ne sviđa se nekim članovima CIK-a. Vlado Rogić poziva kolege da ne se na sjednicama ne javljaju po pitanjima koja nisu usaglašena na Kolegijumu. Željko Bakalar je protiv saopštavanja nepotpunih informacija.

"Ja osobno smatram da moramo dobiti sve pokazatelje, koje smo pokrenuli, da bismo donijeli određene odluke, uključujući i ovo o čemu apsolutno nema spora, da ćemo dostaviti nadležnim tužiteljstvima kad budemo imali kompletnu informaciju", rekao je Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH.

Vlado Rogić posebno je naglasio podršku predsjedniku Gradske izborne komisije Doboj kojeg zbog pogrešnih informacija već razapinju po medijima.

"Očigledno svakakvih informacija ima, pa ja pozivam sve one koji ovo prate da ne iznose koje nisu točne. Štete ugledu osoba, to vjerojatno može povući neke druge reperkusije, tužbe, kleveta, uvreda i tako dalje", rekao je Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije BiH.

CIK ima zakonsku obavezu da nadležnim tužilaštvima po izbornim jedinicama prijavi sumnje na izborne prevare, odnosno krivično djelo zloupotrebe izbornog prava. Izazov je, međutim, u tome što CIK prvo mora da ispita da li se radi o propustima u samom organizovanju izbora ili o izbornim prevarama. Najveći izazov je u tome što CIK ni u slučaju samo jednog nivoa vlasti i samo jedne funkcije, na uzorku jedne od najmanjih izlaznosti ikad već 18 dana nije u stanju da pregleda i prebroji po jedan ispunjeni kvadratić na oko manje od 450 hiljada glasačkih listića. Makar to radio i nekoliko puta, praveći sebi posla zbog pritiska, po sadašnjem stanju, gubitnika na izborima. Ili koga već drugog. Usput, ali ne manje važno, CIK je danas nagovijestio da će im za sva ponovna brojanja trebati – još para. Te će im pare, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, vrlo rado odobriti zamjenik ministra finansija BiH. Jer, zašto ne bi kad mu je to Kristijan Šmit već omogućio i kad to nisu njegove pare, nego pare, kako se to popularno kaže, poreskih obveznika, odnosno građana.