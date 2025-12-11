Logo
Zaharova: Hitno ukinuti OHR, postali glavni instrument u rušenju osnova Dejtona

11.12.2025

Foto: Tanjug/AP

Kancelarija visokog predstavnika /OHR/ u BiH postala je glavni instrument u rušenju osnova Dejtonskog mirovnog sporazuma i njeno hitno i bezuslovno ukidanje bilo bi u interesu što brže stabilizacije situacije u BiH, izjavila je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Uvjereni smo da Dejton ostaje jedina održiva osnova za unapređenje procesa stabilizacije u BiH", rekla je Zaharova i pozvala na odgovornu, konstruktivnu i ravnopravnu saradnju u interesu mira i stabilnosti u BiH i na Balkanu.

Ona je podsjetila da je Rusija, kao jedan od međunarodnih garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, bila svjedok ovog istorijskog događaja, kako za Balkan, tako i za cijelu Evropu, kojim je okončan oružani sukob na teritoriji BiH.

"Sa žaljenjem smo primorani da konstatujemo da pojedine zemlje Zapada ne odustaju od opasnih pokušaja da ponište ove fundamentalne principe, uporno se miješajući u unutrašnje poslove BiH i namećući njenim građanima ozloglašenu evroatlantsku agendu", poručila je Zaharova na nedeljnom brifingu.

Ona je ukazala na to da ovakav neodgovoran pristup samo pogoršava međuetničke tenzije, potkopava međusobno povjerenje među narodima i stvara unutrašnje političke krize, prenosi RT "Balkan".

