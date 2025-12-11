Poznati političar napravio skandal: Novinarki poručio da je "praznoglava", pa počeo da je pipa po tijelu

Senator poljske stranke PiS, Vojćeh Skurkjevič, izazvao je buru u javnosti nakon što je u parlamentu ušao u verbalni sukob s novinarkom Džastinom Dobroš-Oraš i potom je, bez njenog dopuštenja, dodirivao.

Vojćeh Skurkjevič, senator stranke PiS u Poljskoj, napravio je skandal kada je ušao u verbalni okršaj s novinarkom Džastinom Dobroš-Oraš, a kasnije ju je dodirivao bez dopuštenja u ​​pokušaju da joj ugasi mikrofon.

Skandalozni incident se dogodio u zgradi parlamenta. Nakon žestoke svađe tokom koje je političar PiS-a optužio novinarku da je "praznoglava", Skurkjevič je posegnuo za vratom Dobroš-Orača.

"Ponašate se kao da imate orah u glavi, a ne mozak", rekao je političar.

"Isključiću ovaj mikrofon", rekao je on.

"Ne diraj me", odgovorila je novinarka.

"Molim vas, nemojte narušavati moj lični integritet", odgovorila je.

"Jao, sada pretjerujete", uzvratio je Skurkevič.

"Ne, vi pretjerujete", zaključila je novinarka, okončavši razgovor.

Nakon emisije, naglasila je da je u Sejmu već 25 godina i da nikada nije doživjela ništa slično. Ponašanje senatora PiS-a izazvalo je niz reakcija na društvenim mrežama. Političari iz vladajuće koalicije izrazili su negodovanje, dok su se opozicioni političari uzdržali od komentarisanja incidenta.

Polish senator sparks controversy after altercation with journalist



In the corridors of the Polish Sejm, a discussion on ending the war in Ukraine and Poland’s role in negotiations escalated when PiS senator Wojciech Skurkiewicz reached toward TVP journalist Justyna… pic.twitter.com/wJR0sl4lWw — Open Source Intel (@Osint613) December 11, 2025

"Ne postoji saglasnost za takvu drskost", napisao je Kšištof Brejza, poslanik Evropskog parlamenta iz Građanske koalicije (KO), dodajući da podnosi izveštaj Parlamentarnoj etici zbog skandaloznog ponašanja V. Skurkeviča.

"Poslanik PiS-a Vojćeh Skurkjevič narušio je lični integritet novinarke TVP Džastin Dobroš-Oraš", napisala je poslanica Građanske koalicije Ivona Hartvič.