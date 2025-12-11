Logo
Vojni rok produžen na 12 mjeseci?

Izvor:

Tanjug

11.12.2025

15:22

Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Vlada Estonije planira da produži vojni rok na 12 mjeseci za sve regrute od 2027. godine.

To je pokazao nacrt zakona koji je estonski ministar odbrane Hano Pevkur poslao na razmatranje.

Pevkur je istakao da su se povećali obim i tehnička složenost obuke, kao i da su uvedeni moderni sistemi naoružanja zbog čega je potrebno da vojni rok traje 12 mjeseci da bi mogli da se ispune vojni zadaci u svakom trenutku, u mirnodopsko i ratno doba.

Do sada je obuka regruta u Estoniji trajala osam ili 11 mjeseci, u zavisnosti od specijalnosti, prenio je estonski portal err.ee.

Procjenjuje se da će direktni troškovi produženja trajanja vojnog roka iznositi 31 milion evra u 2027. godini.

