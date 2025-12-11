Rusija bi bila odličan saveznik Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je američki novinar Taker Karlson na svom Jutjub kanalu.

"Iz perspektive SAD, najočigledniji saveznik bi bila Rusija", rekao je Karlson.

Prema riječima novinara, razlog leži u ogromnoj teritoriji zemlje, ogromnim nalazištima ruda i njenoj impresivnoj vojnoj moći.

"Dakle, ako vam je potreban saveznik, Rusija je najbolja opcija", dodao je Karlson.

U julskom intervjuu za "Bild", izjavio je da su SAD, uvođenjem sankcija, potcijenile sposobnost ruske ekonomije da se prilagodi i samo pogoršali stvari po sebe.

Mjesec dana ranije, novinar je primjetio da je Vladimir Putin uradio ogroman posao u obezbjeđivanju uspona Rusije.