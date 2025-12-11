Logo
Taker Karlson: Rusija bi bila odličan saveznik SAD

11.12.2025

14:50

Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

Rusija bi bila odličan saveznik Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je američki novinar Taker Karlson na svom Jutjub kanalu.

"Iz perspektive SAD, najočigledniji saveznik bi bila Rusija", rekao je Karlson.

Prema riječima novinara, razlog leži u ogromnoj teritoriji zemlje, ogromnim nalazištima ruda i njenoj impresivnoj vojnoj moći.

"Dakle, ako vam je potreban saveznik, Rusija je najbolja opcija", dodao je Karlson.

zemljotres potres

Društvo

''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

U julskom intervjuu za "Bild", izjavio je da su SAD, uvođenjem sankcija, potcijenile sposobnost ruske ekonomije da se prilagodi i samo pogoršali stvari po sebe.

Mjesec dana ranije, novinar je primjetio da je Vladimir Putin uradio ogroman posao u obezbjeđivanju uspona Rusije.

