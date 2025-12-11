Pala bugarska vlada

Premijer Bugarske Rozen Željazkov podnio je ostavku nakon protesta na kojima je zahtijevano da se politička kriza u zemlji riješi na taj način, javlja "Juronjuz".

Željazkov je bio predsjednik manjinske vlade koja je već preživjela nekoliko pokušaja opoziva, zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržavali samo u parlamentu.

Bijes demonstranata u prethodnih nekoliko sedmica bio je usmjeren na Deljana Peevskog, političara i oligarha čiji je Pokret za prava i slobode /DPS/ upravo manjinski podržavao vladu Željazkova.

Demonstranti su zahtijevali da se Peevski povuče iz političkog života, zbog uticaja koji ostvaruje.

Željazkov je objavio ostavku u televizijskoj izjavi nekoliko minuta prije nego što je parlament trebalo da glasa o prijedlogu za nepovjerenje.

Ostavka dolazi neposredno prije nego što bi Bugarska trebalo da se pridruži evrozoni 1. januara.

"Naša koalicija se sastala, razgovarali smo o trenutnoj situaciji, izazovima sa kojima se suočavamo i odlukama koje moramo odgovorno donijeti", rekao je Željazkov, objavljujući odluku vlade da podnese ostavku.

Hiljade Bugara okupilo se sinoć u Sofiji i desetinama drugih gradova širom zemlje, što je posljednji u nizu demonstracija koje su istakle nezadovoljstvo javnosti zbog korupcije i neuspjeha vlasti da je iskorijeni.