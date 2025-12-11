Logo
Large banner

Pala bugarska vlada

Izvor:

SRNA

11.12.2025

14:10

Komentari:

0
Пала бугарска влада

Premijer Bugarske Rozen Željazkov podnio je ostavku nakon protesta na kojima je zahtijevano da se politička kriza u zemlji riješi na taj način, javlja "Juronjuz".

Željazkov je bio predsjednik manjinske vlade koja je već preživjela nekoliko pokušaja opoziva, zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržavali samo u parlamentu.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Zdravlje

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

Bijes demonstranata u prethodnih nekoliko sedmica bio je usmjeren na Deljana Peevskog, političara i oligarha čiji je Pokret za prava i slobode /DPS/ upravo manjinski podržavao vladu Željazkova.

Demonstranti su zahtijevali da se Peevski povuče iz političkog života, zbog uticaja koji ostvaruje.

Željazkov je objavio ostavku u televizijskoj izjavi nekoliko minuta prije nego što je parlament trebalo da glasa o prijedlogu za nepovjerenje.

Ostavka dolazi neposredno prije nego što bi Bugarska trebalo da se pridruži evrozoni 1. januara.

Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

"Naša koalicija se sastala, razgovarali smo o trenutnoj situaciji, izazovima sa kojima se suočavamo i odlukama koje moramo odgovorno donijeti", rekao je Željazkov, objavljujući odluku vlade da podnese ostavku.

Hiljade Bugara okupilo se sinoć u Sofiji i desetinama drugih gradova širom zemlje, što je posljednji u nizu demonstracija koje su istakle nezadovoljstvo javnosti zbog korupcije i neuspjeha vlasti da je iskorijeni.

Podijeli:

Tagovi:

Bugarska

pala vlada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Svijet

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

3 h

0
Тениски рекет

Tenis

Teniser suspendovan na 20 godina

3 h

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Srbija

Havarija u ovom gradu: Hiljade ljudi ostalo bez struje

3 h

0
Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Ekonomija

Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

3 h

0

Više iz rubrike

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Svijet

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

3 h

0
Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Svijet

Otac i kćerka poginuli tokom laboratorijskog testiranja

4 h

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

4 h

0
И Данска најавила увођење ограничења кориштења друштвених мрежа за дјецу

Svijet

I Danska najavila uvođenje ograničenja korištenja društvenih mreža za djecu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

54

Plenković položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner