Pala bugarska vlada

Izvor:
SRNA
11.12.2025
14:10
Komentari:0
Premijer Bugarske Rozen Željazkov podnio je ostavku nakon protesta na kojima je zahtijevano da se politička kriza u zemlji riješi na taj način, javlja "Juronjuz".
Željazkov je bio predsjednik manjinske vlade koja je već preživjela nekoliko pokušaja opoziva, zahvaljujući glasovima partnera koji su vladu podržavali samo u parlamentu.
Zdravlje
Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal
Bijes demonstranata u prethodnih nekoliko sedmica bio je usmjeren na Deljana Peevskog, političara i oligarha čiji je Pokret za prava i slobode /DPS/ upravo manjinski podržavao vladu Željazkova.
Demonstranti su zahtijevali da se Peevski povuče iz političkog života, zbog uticaja koji ostvaruje.
Željazkov je objavio ostavku u televizijskoj izjavi nekoliko minuta prije nego što je parlament trebalo da glasa o prijedlogu za nepovjerenje.
Ostavka dolazi neposredno prije nego što bi Bugarska trebalo da se pridruži evrozoni 1. januara.
Društvo
Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj
"Naša koalicija se sastala, razgovarali smo o trenutnoj situaciji, izazovima sa kojima se suočavamo i odlukama koje moramo odgovorno donijeti", rekao je Željazkov, objavljujući odluku vlade da podnese ostavku.
Hiljade Bugara okupilo se sinoć u Sofiji i desetinama drugih gradova širom zemlje, što je posljednji u nizu demonstracija koje su istakle nezadovoljstvo javnosti zbog korupcije i neuspjeha vlasti da je iskorijeni.
Najnovije
Najčitanije
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Trenutno na programu