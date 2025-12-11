Havarija u ovom gradu: Hiljade ljudi ostalo bez struje

Izvor:
Tokom ranih jutarnjih sati u mjestu Prijanovići kod Požege, došlo je do zapaljenja trafostanice koja električnom energijom snabdijeva gotovo cijelu opštinu Požega. Oko 9 časova ujutru kompletno područje ostalo je bez električne energije, što je izazvalo niz problema u domaćinstvima i ustanovama.
- Struje je nestalo svuda, pa je onda postepeno ponegdje počelo da dolazi. Osim struje javili su se i drugi problemi. Internet nam ne radi, telefoni ponekad uhvate signal pa nestanu. Nismo navikli da sve odjednom utihne, samo čekamo da se što prije riješi - rekao je jedan Požežanin za RINU.
Odmah po prijavi kvara, ekipe EPS-a izašle su na teren i započele sanaciju oštećene trafostanice, kao i radove na uspostavljanju normalnog snabdijevanja električnom energijom. Prioritet je najprije centar opštine, a zatim i ostala naselja koja su u potpunom mraku.
Prema prvim informacijama, očekuje se da će stabilizacija mreže trajati nekoliko sati, a nadležne službe apeluju na građane za strpljenje dok ne bude u potpunosti otklonjen kvar.
