Logo
Large banner

Havarija u ovom gradu: Hiljade ljudi ostalo bez struje

Izvor:

Telegraf

11.12.2025

13:55

Komentari:

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје
Foto: ATV

Tokom ranih jutarnjih sati u mjestu Prijanovići kod Požege, došlo je do zapaljenja trafostanice koja električnom energijom snabdijeva gotovo cijelu opštinu Požega. Oko 9 časova ujutru kompletno područje ostalo je bez električne energije, što je izazvalo niz problema u domaćinstvima i ustanovama.

- Struje je nestalo svuda, pa je onda postepeno ponegdje počelo da dolazi. Osim struje javili su se i drugi problemi. Internet nam ne radi, telefoni ponekad uhvate signal pa nestanu. Nismo navikli da sve odjednom utihne, samo čekamo da se što prije riješi - rekao je jedan Požežanin za RINU.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

Odmah po prijavi kvara, ekipe EPS-a izašle su na teren i započele sanaciju oštećene trafostanice, kao i radove na uspostavljanju normalnog snabdijevanja električnom energijom. Prioritet je najprije centar opštine, a zatim i ostala naselja koja su u potpunom mraku.

Prema prvim informacijama, očekuje se da će stabilizacija mreže trajati nekoliko sati, a nadležne službe apeluju na građane za strpljenje dok ne bude u potpunosti otklonjen kvar.

Podijeli:

Tagovi:

nestanak struje

Požega

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Svijet

Otac i kćerka poginuli tokom laboratorijskog testiranja

27 min

0
Скочио у ледену Саву и спашавао мигранте: Дерали су се и плутали

Region

Skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: Derali su se i plutali

33 min

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

35 min

0
Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

Hronika

Pucnjava u Obrenovcu: Ranjen mladić (28), za napadačem se traga

35 min

0

Više iz rubrike

Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

Srbija

Nakon tri godine rasvijetljeno ubistvo: Uhapšen osumnjičeni za Mirjaninu smrt

1 h

0
Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Srbija

Prijeteće poruke djeci uznemirile roditelje: Donosim sutra pištolj

2 h

0
Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Srbija

Doručak i do 70 KM: Pripremite deblji novčanik ako planirate zimovanje na ovoj planini

2 h

0
Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Srbija

Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner