Prijeteće poruke djeci uznemirile roditelje: Donosim sutra pištolj

Prijetnje ubistvom pronađene u pernicama osmaka iz OŠ "Josif Pančić" uznemirile su roditelje, pa je dio njih jutros odlučio da iz straha ne pošalje decu u školu, iako je uprava poručila da je bezbednost učenika pod kontrolom i da "nema mjesta panici".

Učenici OŠ "Josif Pančić" na Banovom brdu pronašli su uznemirujuće poruke u kojima se prijeti ubistvom i nasiljem. U njima se pored pretnji ubistvom aludira i na jeziv masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar".

"Do incidenta je došlo u jednom od odjeljenja učenika osmog razreda. Mere opreza poslije onoga što se dogodilo u OŠ "Vladislav Ribnikar" moraju da postoje. Ne samo na ovakve poruke, već i na vršnjačko nasilje koje se dešava mora da se reaguje. Prošle godine je u odeljenju u koje ide moje dete učenik nižeg razreda učiteljici šakom gestikulirao pištolj i rekao joj 'ubiću te'", kaže za "Blic" jedan od zabrinutih roditelja.

"Nema mjesta panici. Preduzeli smo sve potrebne mjere za normalno i sigurno održavanje nastava za djecu u školi. Policija i Gradsko odjeljenje redovno posjećuje školu ujutru i nakon nastave. U sve je uključena i policija Čukarica, alarmiran je i Tim za krizne situacije, kako i Tim za zaštitu učenika od nasilja, diskriminacije, zlostavljana i zanemarivanja. Biće obavljen razgovor sa roditeljem i djetetom koje je učestvovalo u događaju", rekao Milan Bajić, direktor OŠ "Josif Pančić".

Još jedan od roditelja obratio se povodom poruka koje su deca pronašla u pernicama.

"Uprkos jezivom sadržaju ovih poruka, reakcija direktora Milana Bajića je, blago rečeno, sramna i opasna. Umjesto transparentnosti i hitnih bezbjednosnih mjera, suočavamo se sa pokušajem zataškavanja radi očuvanja njegove lične pozicije i privida 'elitne škole", stoji u mejlu.

"Direktor u Vajber grupama roditelje ubjeđuje da "nema mjesta panici" i tvrdi da je policija uključena. Međutim, jutros u 8:00 časova, u vrijeme prijema djece u školu, policije nije bilo ni ispred ni u školi. Njegove tvrdnje o "kontaktu sa policijom" djeluju kao obmana roditelja "na daljinu", dok su djeca i dalje nezaštićena tvrdi ovaj roditelj.

"Roditelji su u strahu i ne žele da šalju djecu u školu dok se ne garantuje njihova bezbjednost, ali nailazimo na zid ćutanja i relativizacije od strane uprave", tvrdi roditelj.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, direktor škole je prijavio događaj. Dvije djevojčice su u pernicama pronašle poruku sa pretećim sadržajem, i policija postupa u okviru svojih nadležnosti.

Poruka iste sadržine pre nekoliko dana pronađena je i u OŠ "Nadežda Petrović" na Novom Beogradu.

"Uprava škole je odmah po saznanju obavijestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa svojim nadležnostima. Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbijeđenja, koje su obezbijedile pojačano prisustvo pripadnika ovih službi u cilju obezbjeđivanja većeg nivoa bezbjednosti", saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Kako su naveli, školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od nasilja odmah su utvrdili niz mjera kojima se pružila podrška učenicima: