Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

11.12.2025

11:49

Какво нас вријеме очекује за викенд?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno i hladnije vrijeme sa maksimalnom temperaturom od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Sutra će biti oblačno, maglovito i hladnije s kraćim sunčanim intervalima ponegdje, uglavnom u višim predjelima, a u Hercegovini sunčanije i toplije.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus dva do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab uglavnom sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini duvati slaba do umjerena, na udare u drugom dijelu dana pojačana bura.

U subotu, 13. decembra, nastavlja se oblačno i hladnije vrijeme uz čestu maglu. U Hercegovini će biti pretežno sunčano i najtoplije.

Тортиља

Ekonomija

Oprez: Povlači se popularna namirnica

Minimalna temperatura od minus tri do dva, a maksimalna od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 14. decembra, i dalje će biti hladno uz maglu, a na jugu sunčano i toplije. Minimalna temperatura od minus tri do dva, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 15. decembra, u prvom dijelu dana na sjeveru i dalje oblačno, u ostalim predjelima sunčanije uz jutarnju maglu oko rijeka i po kotlinama. Poslije podne će uslijediti postepeno razvedravanje i u tim predjelima i uveče pretežno vedro.

Minimalna temperatura od minus tri do dva, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od šest na sjeveru do 13 stepeni Celzijusovih na istoku i jugu.

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

