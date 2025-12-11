Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

Banjalučka policija je juče ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području Banjaluke realizovala akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na odnos vozač – pješak i nepropisno kretanje pješaka.

Tokom akcije je kontrolisano i sankcionisano 145 pješaka zbog počinjenog prekršaja prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

"Zbog počinjenog prekršaja nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 114 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 19 vozača", navode iz PU Banjaluka.

Gradovi i opštine Zbog saobraćajne nesreće formirane kilometarske kolone

Policija apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza.