Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

Izvor:

ATV

11.12.2025

10:33

Komentari:

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

Banjalučka policija je juče ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području Banjaluke realizovala akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na odnos vozač – pješak i nepropisno kretanje pješaka.

Tokom akcije je kontrolisano i sankcionisano 145 pješaka zbog počinjenog prekršaja prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

"Zbog počinjenog prekršaja nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 114 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 19 vozača", navode iz PU Banjaluka.

Гужва у саобраћају-Сарајево-11122025

Gradovi i opštine

Zbog saobraćajne nesreće formirane kilometarske kolone

Policija apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza.

Komentari (1)
