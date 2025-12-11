Logo
Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

Izvor:

ATV

11.12.2025

09:37

Komentari:

0
Foto: ATV

Nije mali broj penzionera koji primaju penzije preko banaka i da bi izbjegli redove kod isplate penzija koji obično sežu i izvan poslovnica, odlučuju se na podizanje novca sa bankomata.

Kada na ovaj način podignu novac, ne dobijaju ček od penzije.

Ротација-илустрација

Hronika

Detalji drame na Savi: Državljanin BiH krijumčario migrante, troje poginulih

Zbog svega moraju voditi računa o tome da podignu ček od penzije na vrijeme kako ne bi došli u situaciju da im se penzija blokira.

Jer ček se preuzima lično, a što je svojevrsna potvrda da je penzioner živ.

U Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje "Faktor" je zatražio pojašnjenje koliko mjeseci može proteći da penzioner ne podigne ček.

Илу-пожар-270925

Gradovi i opštine

Vatra "progutala" 600 bala sijena u Laktašima

Odnosno, nakon koliko mjeseci, ukoliko ne podigne ček će mu se obustaviti isplata penzije.

"Obaveza je jednom u šest mjeseci podići ček. Ako to ne učini penzioner, banka nas obavještava o tome i slijedi obustava isplate penzije. Da bi se odblokirala penzija, potrebno je da se penzioner javi u nadležnu službu zavoda", rečeno je u Federalnom zavodu PIO FBiH.

