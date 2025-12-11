Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

Nije mali broj penzionera koji primaju penzije preko banaka i da bi izbjegli redove kod isplate penzija koji obično sežu i izvan poslovnica, odlučuju se na podizanje novca sa bankomata.

Kada na ovaj način podignu novac, ne dobijaju ček od penzije.

Zbog svega moraju voditi računa o tome da podignu ček od penzije na vrijeme kako ne bi došli u situaciju da im se penzija blokira.

Jer ček se preuzima lično, a što je svojevrsna potvrda da je penzioner živ.

U Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje "Faktor" je zatražio pojašnjenje koliko mjeseci može proteći da penzioner ne podigne ček.

Odnosno, nakon koliko mjeseci, ukoliko ne podigne ček će mu se obustaviti isplata penzije.

"Obaveza je jednom u šest mjeseci podići ček. Ako to ne učini penzioner, banka nas obavještava o tome i slijedi obustava isplate penzije. Da bi se odblokirala penzija, potrebno je da se penzioner javi u nadležnu službu zavoda", rečeno je u Federalnom zavodu PIO FBiH.