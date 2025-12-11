Logo
Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

ATV

11.12.2025

09:17

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима
Foto: Facebook/Printscreen

Prekinite da nam rušite krstove na grobljima, poručili su iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

- Srušili ste 1.500 krstova na srpskim grobljima. Gdje vam je trunka normalnog odnosa prema drugoj vjeri, prema krstu. Srbi ne ruše muslimanska groblja. Popalili ste nam kuće, srušili crkve, posjekli šume, otimate zemlju, rušite krstove na grobljima - ističe se u saopštenju.

Komentari (0)
