Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

Izvor:
ATV
11.12.2025
09:17
Komentari:0
Prekinite da nam rušite krstove na grobljima, poručili su iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.
- Srušili ste 1.500 krstova na srpskim grobljima. Gdje vam je trunka normalnog odnosa prema drugoj vjeri, prema krstu. Srbi ne ruše muslimanska groblja. Popalili ste nam kuće, srušili crkve, posjekli šume, otimate zemlju, rušite krstove na grobljima - ističe se u saopštenju.
Hronika
57 min0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Tenis
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
00
09
57
09
55
09
55
09
54
Trenutno na programu