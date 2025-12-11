Logo
Jedna od najvećih investicija u BiH: Gradi se fabrika na čak 20.000 m²

11.12.2025

08:51

Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²
Foto: Pixabay

Kompanija Tehna objavila je da je završena montaža prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije za novu tvornicu u Gornjem Vakufu, koju gradi domaći investitor Krajina Grupa.

Riječ je o objektu impresivne površine od 20.000 kvadratnih metara, namijenjenom za proizvodnju savremenih sendvič panela.

Jedan od najvećih industrijskih projekata u BiH u 2025.

Ovaj projekat ubraja se među najveće investicije u proizvodni sektor Bosne i Hercegovine u 2025. godini, čime predstavlja značajan iskorak za domaću industriju i građevinski sektor.

Donald Tramp

Svijet

Trampov plan predviđa američka ulaganja u Rusiju

Nova tvornica dodatno jača kapacitete lokalne proizvodnje materijala, posebno u segmentu koji je ključan za energetsku efikasnost i modernu gradnju.

Iz Tehne ističu da je realizacija konstrukcije uspješno završena, te da projekat predstavlja važnu prekretnicu za cijeli industrijski lanac povezan s građevinskim materijalima.

Domaća investicija koja donosi rast i nova radna mjesta

Krajina Grupa ovim ulaganjem jača svoju poziciju jednog od vodećih domaćih investitora u proizvodnom sektoru.

Očekuje se da će puštanje opreme u pogon doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i daljem razvoju privrede u Gornjem Vakufu i širem regionu.

Iz Tehne su investitoru poželjeli "uspješno i brzo puštanje opreme u pogon te mnogo uspješnih godina rada", prenosi Biznisinfo.

