Cvijanović: Zijad Krnjić fizički zaustavio put ka EU

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH /FBiH/ Zijad Krnjić fizički je zaustavio put ka EU, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona je na društvenoj mreži "Iks" napomenula da je izgrađen auto-put od Doboja do Gradiške, kao i most na Savi, ali da je otvaranje graničnog prelaza stopirano odlukom Krnjića i destruktivnom politikom koju predstavlja.

Upravni odbor UIO BiH nije ni na današnjoj, drugoj vanrednoj sjednici usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojom se omogućava početak rada novog graničnog prelaza Gradiška.

Protiv ovog pravilnika četvrti put bio je Krnjić.