Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije u Hrvatsku teretna vozila čekaju osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Horgoš čekaju šest, na Kelebiji, Bezdanu i Šidu po pet, a na Sremskoj Rači tri sata.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima kao ni na naplatnim rampama.
