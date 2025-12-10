Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije u Hrvatsku teretna vozila čekaju osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Horgoš čekaju šest, na Kelebiji, Bezdanu i Šidu po pet, a na Sremskoj Rači tri sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima kao ni na naplatnim rampama.