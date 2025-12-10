Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:
10.12.2025
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH FBiH sutra će preovladavati pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, dok se u kotlinama i oko rijeka očekuju magla i hladnije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.
Nešto više oblaka biće na sjeveru, dok će u Hercegovini biti sunčano i toplo.
Duvaće vjetar slab i promjenljiv.
Jutarnja temperatura od minus tri do pet, a maksimalna od dnevna od šest do 13, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske i FBiH bilo pretežno sunčano vrijeme, jedino je dugotrajne magle i niske oblačnosti bilo po kotlinama u centralnim i istočnim područjima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Sokolac jedan, Bugojno dva, Sarajevo tri, Bjelašnica, Rudo i Foča četiri, Gacko, Višegrad i Šipovo pet, Prijedor sedam, Srebrenica, Drvar, Jajce i Sanski Most osam, Han Pijesak, Doboj, Mrkonjić Grad i Livno devet, Srbac 10, Bileća, Kalinovik, Čemerno, Bijeljina i Novi Grad 11, Zvornik, Drinjić, Mostar i Tuzla 12, Drinić 13, Banjaluka i Bihać 14, Ribnik, dok je u Trebinju i Kneževu izmjereno 15 stepeni Celzijusovih.
