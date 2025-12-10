Logo
Objavljen javni poziv: Ovi penzioneri imaju pravo na jednokratnu pomoć

SRNA

SRNA

10.12.2025

10:33

Foto: ATV

Opština Srebrenica objavila je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja ove lokalne zajednice, čije penzije ne prelaze 350 KM mjesečno.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je utorak, 16. decembar.

U javnom pozivu nije navedeno koliko će iznositi jednokratna novčana pomoć nego da će zavisiti od broja prijavljenih penzionera koji ispunjavaju ovaj uslov i raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu.

Penzioneri

jednokratna pomoć

