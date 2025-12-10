Objavljen javni poziv: Ovi penzioneri imaju pravo na jednokratnu pomoć

Opština Srebrenica objavila je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja ove lokalne zajednice, čije penzije ne prelaze 350 KM mjesečno.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je utorak, 16. decembar.

U javnom pozivu nije navedeno koliko će iznositi jednokratna novčana pomoć nego da će zavisiti od broja prijavljenih penzionera koji ispunjavaju ovaj uslov i raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu.