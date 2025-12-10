Jezive prijetnje u beogradskoj školi: Učenik zbog ocjene najavio masakr

Izvor:
Telegraf
10.12.2025
10:19
Komentari:1
Jeziv incident dogodio se u prostorijama jedne srednje škole u Beogradu, kada je maloljetni učenik zaprijetio nastavnici, ali i cijelom razredu.
Do ovog incidenta je došlo je u ponedjeljak kada je maloljetnik pomislio da će dobiti lošu ocjenu. Tada je, kako se sumnja, prvo uputio prijetnje svojoj nastavnici, a potom i drugovima iz razreda, izazvavši strah i paniku među djecom.
Svijet
Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom
- Učenik je ustao i rekao: "Pucaću ti u glavu ako dobijem jedan", a zatim se okrenuo ka razredu i zaprijetio svojim školskim drugovima da će ih "zaklati" - ispričao je izvor blizak slučaju za Telegraf.rs.
Nastavnica je odmah reagovala i incident je prijavljen nadležnima, a obaviješteni su i roditelji maloljetnog dječaka.
O slučaju je obaviješteno Odjeljenje za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga povodom ovog incidenta je u toku.
Banja Luka
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Zdravlje
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
14 h0
Hronika
14 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu