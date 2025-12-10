Logo
Jezive prijetnje u beogradskoj školi: Učenik zbog ocjene najavio masakr

Izvor:

Telegraf

10.12.2025

10:19

Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр
Foto: Pixabay

Jeziv incident dogodio se u prostorijama jedne srednje škole u Beogradu, kada je maloljetni učenik zaprijetio nastavnici, ali i cijelom razredu.

Do ovog incidenta je došlo je u ponedjeljak kada je maloljetnik pomislio da će dobiti lošu ocjenu. Tada je, kako se sumnja, prvo uputio prijetnje svojoj nastavnici, a potom i drugovima iz razreda, izazvavši strah i paniku među djecom.

Donald Tramp

Svijet

Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

- Učenik je ustao i rekao: "Pucaću ti u glavu ako dobijem jedan", a zatim se okrenuo ka razredu i zaprijetio svojim školskim drugovima da će ih "zaklati" - ispričao je izvor blizak slučaju za Telegraf.rs.

Nastavnica je odmah reagovala i incident je prijavljen nadležnima, a obaviješteni su i roditelji maloljetnog dječaka.

O slučaju je obaviješteno Odjeljenje za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga povodom ovog incidenta je u toku.

Tagovi:

Beograd

prijetnje

Hronika

