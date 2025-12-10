MUP Srpske izdao saopštenje za građane: Nema razloga za uznemirenost

Izvor:
ATV
10.12.2025
10:11
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovaće danas taktičku vježbu na području naselja Banjalučka Kozara.
Ova vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini, ali ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike, te nema razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a.
Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.
Iz MUP-a je saopšteno da će vježba biti realizovana od 11.30 do 15.00 časova.
