MUP Srpske izdao saopštenje za građane: Nema razloga za uznemirenost

Izvor:

ATV

10.12.2025

10:11

Komentari:

0
МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovaće danas taktičku vježbu na području naselja Banjalučka Kozara.

Ova vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini, ali ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike, te nema razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a.

Болница доктор

Zdravlje

Sperma donora sa genom koji izaziva rak korišćena za začeće skoro 200 djece

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

Iz MUP-a je saopšteno da će vježba biti realizovana od 11.30 do 15.00 časova.

MUP Republike Srpske

vježba

Komentari (0)
