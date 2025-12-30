Pronađeno tijelo kod Budve

Izvor:
SRNA
30.12.2025
17:40
U mjestu Markovići, opština Budva, pronađeno je tijelo lica koje je identifikovano kao S.M. iz Budve, saopštila je Uprava policije.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog lica.
U toku su uviđajne mjere i radnje, a po prikupljanju više informacija javnost će biti obaviještena.
