Pronađeno tijelo kod Budve

Izvor:

SRNA

30.12.2025

17:40

Пронађено тијело код Будве

U mjestu Markovići, opština Budva, pronađeno je tijelo lica koje je identifikovano kao S.M. iz Budve, saopštila je Uprava policije.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog lica.

полиција рс ротација

Hronika

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

U toku su uviđajne mjere i radnje, a po prikupljanju više informacija javnost će biti obaviještena.

Tagovi:

pronađeno tijelo

beživotno tijelo

Budva

