Horor u Crnoj Gori: Pronašli tijelo muškarca u rijeci, bilo umotano sa povredama glave

Izvor:

Agencije

27.12.2025

11:06

Хорор у Црној Гори: Пронашли тијело мушкарца у ријеци, било умотано са повредама главе

Iz Uprave policije zvanično su potvrdili da je pronađeno tijelo muškarca u Šekularskoj rijeci u Crnoj Gori, ali detalje o identitetu i uzroku smrti nisu saopštili, navodeći da su i dalje nepoznati.

Prema nezvaničnim informacijama, tijelo su pronašli građani, o čemu su odmah obavijestili policiju.

Navodno je jedan mještanin prolazio vozilom i ugledao umotano tijelo u rijeci, o čemu je obavijestio policiju Crne Gore, koja je odmah izašla na lice mjesta zajedno sa pripadnicima beranske Službe zaštite i spasavanja.

Данка Илић

Hronika

Novo vještačenje "fijat pande" otkriva sudbinu Danke Ilić: Sve oči uprte u jedan papir

Ne isključuje se mogućnost da je u pitanju strani državljanin, a navodno je vidljiva i povreda na glavi.

Prema informaciji od sagovornika iz policije, u posljednje vrijeme u tom gradu nije prijavljen nestanak neke osobe.

Istragu vodi Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, odakle su naredili da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

rotacija policija rs mup rs

Svijet

Prevrnuo se autobus, poginula jedna osoba, 10 povrijeđeno

– Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane danas je prijavljeno od strane građana da je u mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice sa Kosovom, u koritu Šekularske rijeke, uočeno beživotno tijelo nepoznatog muškog lica.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju identiteta tijela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj.

udes bn

Hronika

Nova jeziva saobraćajka u Srpskoj: Dvije osobe povrijeđene, uhapšen pijani vozač

U toku je vršenje uviđaja na licu mjesta, a tijelo će biti upućeno na obdukciju – saopštili su iz Uprave policije, dodajući da će javnost biti naknadno upoznata sa ishodom istražnih radnji, prenosi Dan.

