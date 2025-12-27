Logo
Užas u Rusiji: Tijelo djeteta pronađeno u automobilu koji je propao kroz led na rijeci

Izvor:

Tanjug

27.12.2025

10:39

Вода ријека
Foto: ATV BL

Automobil koji je jutros (27.decembra) propao kroz led i potonuo u rijeci Leni u Jakutiji izvučen je na obalu, a unutra je pronađeno tijelo djeteta, saopštila je pres-služba regionalne službe za spasavanje.

Prethodno je u rijeci pronađeno tijelo 60-godišnjeg muškarca, dok su ostali putnici uspjeli da izađu iz vozila, prenijela je agencija RIA Novosti.

Ukupno je u automobilu bilo osam osoba, od kojih je pet uspjelo da se izvuče.

Ministarstvo zdravlja Jakutije saopštilo je da se četvoro povrijeđenih nalazi u teškom stanju na intenzivnoj njezi – dvije žene i dva muškarca, dok je stanje još jednog muškarca ocijenjeno kao srednje teško.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu o nesreći, dok spasilačke službe nastavljaju rad na pružanju pomoći preživjelima, prenio je Interfaks.

Kako je ranije objavljeno, automobil sa više osoba propao je kroz led na rijeci Leni u Jakutiji, saopštila je republička služba za spasavanje.

Tagovi:

Rusija

pronađeno tijelo

dijete

