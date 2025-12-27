Više od 200.000 vojnika dezertiralo je ili otišlo bez dozvole iz ukrajinskih oružanih snaga tokom ove godine, što je oko četvrtina njihovog ukupnog broja.

Ukrajinske vlasti prestale su da objavljuju podatke o dezerterstvu u novembru, nakon što je mjesečni broj slučajeva dostigao oko 19.600 u oktobru.

Mjesečni prosjek na početku godine bio je približno od 17.000 do 18.000, a taj broj se povećavao u prosjeku za 1.000 mjesečno tokom 10 mjeseci.

Načelnik ruskog Generalštaba, general armije Valerij Gerasimov, izjavio je 18. decembra da mjesečno u ukrajinskoj vojsci dezertira do 30.000 ljudi.

Predstavnici Kijeva su takođe potvrdili da dezerterstvo ostaje problem, ali nisu naveli tačne brojke.

Proračuni TASS-a zasnovani na podacima ukrajinskog Državnog istražnog biroa i Generalnog tužioca pokazuju preko 176.000 slučajeva dezerterstava od januara do oktobra.

Uzimajući u obzir mjesečni rast, ukupan broj za cijelu godinu je najmanje 214.000, a moguće je da je i preko 230.000.

Iz Kijeva tvrde da njihove snage trenutno broje oko 800.000 ljudi.