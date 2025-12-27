Logo
Large banner

Rusi otkrili šokantan broj: Evo koliko vojnika je dezertiralo iz ukrajinske vojske 2025. godine

Izvor:

SRNA

27.12.2025

09:46

Komentari:

0
Руси открили шокантан број: Ево колико војника је дезертирало из украјинске војске 2025. године

Više od 200.000 vojnika dezertiralo je ili otišlo bez dozvole iz ukrajinskih oružanih snaga tokom ove godine, što je oko četvrtina njihovog ukupnog broja.

Ukrajinske vlasti prestale su da objavljuju podatke o dezerterstvu u novembru, nakon što je mjesečni broj slučajeva dostigao oko 19.600 u oktobru.

Mjesečni prosjek na početku godine bio je približno od 17.000 do 18.000, a taj broj se povećavao u prosjeku za 1.000 mjesečno tokom 10 mjeseci.

Načelnik ruskog Generalštaba, general armije Valerij Gerasimov, izjavio je 18. decembra da mjesečno u ukrajinskoj vojsci dezertira do 30.000 ljudi.

Predstavnici Kijeva su takođe potvrdili da dezerterstvo ostaje problem, ali nisu naveli tačne brojke.

Proračuni TASS-a zasnovani na podacima ukrajinskog Državnog istražnog biroa i Generalnog tužioca pokazuju preko 176.000 slučajeva dezerterstava od januara do oktobra.

Uzimajući u obzir mjesečni rast, ukupan broj za cijelu godinu je najmanje 214.000, a moguće je da je i preko 230.000.

Iz Kijeva tvrde da njihove snage trenutno broje oko 800.000 ljudi.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Republika Srpska

Medvedev pisao Dodiku: Srpska pouzdan partner i prijatelj Rusije, suprotstavljate se neprijateljskom pritisku

4 h

5
Украјина

Svijet

Poruka iz Rusije: Oni sabotiraju sporazum

19 h

0
Убијен Денис Капустин!

Svijet

Ubijen Denis Kapustin!

3 h

0
Калабухов: Западни "партнери" настоје да поробе БиХ као што су и Европу

BiH

Kalabuhov: Zapadni "partneri" nastoje da porobe BiH kao što su i Evropu

3 h

0

Više iz rubrike

Тешка несрећа код Токија: Више од 50 возила у ланчаном судару, двоје мртвих

Svijet

Teška nesreća kod Tokija: Više od 50 vozila u lančanom sudaru, dvoje mrtvih

3 h

0
Убијен Денис Капустин!

Svijet

Ubijen Denis Kapustin!

3 h

0
Најмрачнији скандал у историји Харварда: Ево шта је радио директор мртвачнице са лешевима

Svijet

Najmračniji skandal u istoriji Harvarda: Evo šta je radio direktor mrtvačnice sa leševima

4 h

0
Земљотрес у Грчкој: Лоциран близу Атине и једног од омиљених српских љетовалишта

Svijet

Zemljotres u Grčkoj: Lociran blizu Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Četiri planinara poginula u lavini

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner