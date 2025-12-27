Kalabuhov: Zapadni "partneri" nastoje da porobe BiH kao što su i Evropu

Zapadni "partneri" BiH koriste sva raspoloživa sredstva da u svijesti njenih lidera usade lažnu ideju da je energetska saradnja sa Rusijom štetna i nastoje da je porobe baš kao što su to učinili sa Evropom, ocijenio je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov.

Kalabuhov je u autorskom tekstu za "Glas Srpske" naveo da se posljednjih mjeseci sve češće susrećemo sa terminom "diversifikacija" u BiH, prije svega u kontekstu obezbjeđivanja energetske sigurnosti zemlje.

"Pojam, naravno, nije ni blizu novog i u teoriji podrazumijeva određene koristi i dividende. Međutim, u slučaju BiH ovaj ekonomski fenomen se fundamentalno iskrivljuje spoljnim silama i, u novom, izobličenom obliku, nameće kao bezuslovna i nesporna vrlina", istakao je Kalabuhov.

U stvarnosti, dodao je, vidi se da se iza tako lijepe fasade krije prilično trivijalna želja pojedinih međunarodnih aktera da po svaku cijenu ostvare sopstvene komercijalne interese i postižu određene političke ciljeve, što na kraju ne obećava nikakve prednosti ni BiH niti njenim građanima.

Ukazao je da prava "diversifikacija", sposobna da obezbijedi državi energetsku sigurnost, pretpostavlja pristup višestrukim izvorima sirovina preko nezavisnih ruta isporuke.

"Međutim, u sadašnjoj realnosti od BiH se jednostavno traži da slijepo zamijeni jednog dobavljača, koji je godinama pouzdano snabdijevao zemlju neophodnim gorivom, drugim, koji želi da monopolizuje cjelokupno tržište i, pored toga, da preuzme kontrolu nad nacionalnom infrastrukturom za transport gasa", rekao je Kalabuhov.

Ovo, dodao je, više podsjeća na proces koji je fundamentalno suprotan diversifikaciji - unifikaciju, odnosno svođenje svega na jedan, nesporni imenilac.

"U ovom konkretnom slučaju, to je preorijentacija BiH, kao i drugih zemalja u regionu, ka izvoru snabdijevanja koji je isključivo povoljan za Vašington. Kako bismo rekli u Rusiji, koristeći frazeologiju, SAD jednostavno trpaju sve na isti kalup", napomenuo je ruski ambasador.

Izrazio je nadu da će donosioci odluka u BiH biti vođeni stvarnim činjenicama, a ne oportunističkim političkim interesima, prilikom donošenja odluka ključnih za ekonomsku dobrobit svoje zemlje.

Takođe je napomenuo da ruske kompanije, za razliku od svojih zapadnih kolega, nikada nisu zazirale od fer konkurencije, stvaranja uslova koji mogu istinski doprinijeti očuvanju mogućnosti za BiH da dobije pristupačne i visokokvalitetne energetske resurse.

"Trenutno zapadni `partneri` BiH koriste sva raspoloživa sredstva da u svijesti njenih lidera usade lažnu ideju da je energetska saradnja sa Rusijom štetna, demonizujući ne samo politiku Moskve već i stvarne primjere uspješne interakcije koja, kao što smo napomenuli, traje skoro pola vijeka", naglasio je Kalabuhov.

U pokušaju da postignu apsolutnu dominaciju nad energetikom i ekonomijom regiona, Kalabuhov je dodao da oni u suštini nastoje da, u stvari, porobe BiH, baš kao što su to učinili sa Evropom.

Naglasio je i da evropske institucije i istraživački centri već priznaju da je odbijanje ruskih energetskih resursa dovelo do kolapsa cjelokupne ekonomske moći EU, najteže pogađajući industrijske sektore njenih najrazvijenijih članica.

Pozivajući se na podatke Evrostata, Kalabuhov je naveo da je od uvođenja ograničenja protiv Rusije EU preplatila "plavo gorivo" za približno 200 milijardi evra, iako mnogi stručnjaci procjenjuju da je ta suma mnogo veća.

Sjedinjene Države, pošto su bile u mogućnosti da prodaju gorivo po očigledno naduvanim cijenama u odsustvu zdrave konkurencije, postale su glavni pobjednik, naveo je Kalabuhov i napomenuo kako su se evropske zemlje obavezale da će kupiti energetske resurse od SAD u vrijednosti od 645 milijardi evra tokom naredne tri godine.

"Sličan razvoj događaja, koji uključuje brutalan politički pritisak, bukvalno se odvija pred našim očima u susjednoj Srbiji. Takva situacija je još jedan upečatljiv primjer koji potvrđuje da, u težnji ka apsolutnoj kontroli nad snabdijevanjem energentima u regionu, Vašington neće oklijevati da čak uništi uspješno funkcionišući energetski sektor jedne balkanske države", naveo je Kalabuhov.

Između ostalog je napomenuo da cijena "Gaspromovih" isporuka gasa BiH, uprkos svim vrstama zapadnih sankcija i pokušajima nekih lokalnih "vođenih" političkih ličnosti, čak i tokom kriznih godina ne samo da je ostala na prihvatljivom nivou već je predstavljala, i nastavlja da predstavlja, najpovoljniju ponudu na tržištu.

Naglasio je da su ruske kompanije otvorene za saradnju sa BiH u oblasti gasifikacije, što podrazumijeva ne samo optimizaciju i povećanje snabdijevanja prirodnim gasom već i stvaranje opsežne mreže za prenos gasa i izgradnju specijalizovanih energetskih objekata.

Kalabuhov je napomenuo da je BiH najmanje 15 godina sistematski, svim mogućim sredstvima, prisiljena da napusti obostrano korisnu saradnju sa Ruskom Federacijom, a da realizaciju zajedničkih bilateralnih projekata vještački blokiraju pojedine zemlje koje otvoreno lobiraju za sopstvene komercijalne interese.