Pročitajte žalbu SNSD-a proslijeđenu CIK-u

Autor:

Stevan Lulić

26.12.2025

14:47

Komentari:

2
Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у
Foto: ATV

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) uputio je žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta.

SNSD je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede pravila postupka i povrede materijalnog prava.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta, na kojima je navodno razlika bila u 15.822 glasova.

ЦИК

BiH

CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

Izbori su poništeni u izbornim jedinicama u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći, Milićima.

Takođe, izbori su poništeni i na jednom izbornom mjestu u Brčkom, dok je najviše izbora poništeno u Laktašima, Doboju i Bratuncu.

Kompletnu žalbu SNSD-a pogledajte u galeriji u nastavku.

Žalba SNSD-a CIK-u

CIK BiH

SNSD

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (2)
