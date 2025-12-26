Pročitajte žalbu SNSD-a proslijeđenu CIK-u

Autor:Stevan Lulić
Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) uputio je žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta.
SNSD je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede pravila postupka i povrede materijalnog prava.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) poništila je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta, na kojima je navodno razlika bila u 15.822 glasova.
CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a
Izbori su poništeni u izbornim jedinicama u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći, Milićima.
Takođe, izbori su poništeni i na jednom izbornom mjestu u Brčkom, dok je najviše izbora poništeno u Laktašima, Doboju i Bratuncu.
Kompletnu žalbu SNSD-a pogledajte u galeriji u nastavku.
