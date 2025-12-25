Amidžić: "Možemo li ikada poslati normalnu poruku?" Stenogram sa sjednice na kojoj je blokiran novi GP Gradiška

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO BiH, na sjednici održanoj 10. decembra ponovo je blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci i tako, pred praznike, zagarantovao nove gužve.

Krnjić je glasao Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO čime je onemogućeno da se novi granični prelaz otvori. On je to uslovljavao usvajanjem odluke o raspodjeli prihoda od PDV-a i poravnanjem između entiteta.

Ministar finansija u Savjetu ministara i predsjedavajući UO UIO Srđan Amidžić pokušavao je da objasni Krnjiću da su ove dvije tačke nespojive, i da ih ne treba vezivati jer u suprotnom nijedna neće biti usvojena, te će novoizgrađeni prelaz ostati zatvoren i u buduće. Time bi, rekao je Amidžić, na gubitku bila cijela BiH, odnosno njeni građani koji će i dalje čekati u ogromnim kolonama.

Stenogram sa sjednice UO UIO

Stenogram: Krnjić svjestan da je ovo životno pitanje građana, ali opet uslovljava

U stenogramu sa pomenute sjednice jasno se vidi da je Krnjić i te kako svjestan da je otvaranje graničnog prelaza od izuzetne važnosti za cijelu BiH, ali ipak se odlučio za uslovljavanje.

U jednom trenutku Amidžić mu jasno da je Srpska spremna na usvajanje poravnanja, i podsjeća ga da nije bilo uslovljavanja kada je u pitanju dug FBiH prema Srpskoj, samim tim ni blokiranje projekata i graničnih prelaza.

Međutim, jasne su namjere Krnjića - ljudi i dalje treba da čekaju u kolonama.

Amidžić je takođe upozorio da se ne može znati kakva će biti reakcija prevoznika ako se prelaz ne otvori. Poručio je Krnjiću da je i Republici Srpskoj u interesu da se riješi raspodjela putarina.

Amidžić: "Nemojte ljudi ovo da radimo znači vjerujte da meni nije prijatno. Znači ja ne želim da razmišljam koji su sljedeći potezi prevoznika i Privredne komore. Meni neko vjerovao ili nevjerovatno ja sam rekao sačekajte ljudi imamo sutra sjednicu možda ćemo se oko toga dogovoriti. Pozivam evo Zijo i tebe da zajedno izađemo dole i kažemo da mi imamo otvorena pitanja, ali smo se dogovorili oko ovoga".

Krnjić: "Ma i..."

Amidžić: "Mislim stvarno nemoj taj, ne znam što taj teret sebi uzimaš sebi na leđa. Na prošloj sjednici, uzmi stenogram, pregledaj. Ja sam tebi reko meni politički odgovara da ti srušiš, ali mi ljudski ne odgovara da srušiš. Nemoj da vežemo jer ako vežemo nećemo ništa dovesti ćemo sebe u situaciju da ne ličimo na ništa. Mislim evo nemoj, ja ću te zamoliti da to uradimo i da zajedno siđemo, zajedno hajmo sići dole i reći prevazišli smo, pokazali smo da možemo nešto, a Toni ima neku ideju oko ovih putarina, ako mi podijelimo putarine onda je manja obaveza Vlade Republike Srpske prema auto-putevima i mi se onda možemo dogovoriti i oko poravnanja i oko koeficijenata".

"Tako mi je rekao čovjek, ali nemojte ljudi da ovo uvezujemo pa nećemo ništa uraditi. Uložilo, platilo, uložila sredstva Hrvatska, uložila sredstva, sredstva uložila Bosna i Hercegovina, uložili sredstva i Republika Srpska i Federacija i sad svi gledaju u nas. Došlo deset kamera kao da smo ovdje budi Bog s nama. Izaći ćemo zajednički iskomunicirati šta god hoćete dajte da usvojimo ovo što možemo. Šta ja sada trebam reći nismo ga usvojili zato što je Krnjić glasao protiv putarina, izvini Kraljević".

Politički motivisan ili?

Možemo li mi iz Bosne i Hercegovine ikada poslat neku normalnu poruku?

"Zijo, ne može se ovo objasniti ni kao uslovljavanje i kao politička opstrukcija, ali ako je i politička opstrukcija samo nam kažeš 'ljudi politički je stav da se ne usvaja', OK. Ali nemoj, nema logike da se veže. I ja kažem, meni je bitno samo kažeš politika moja, ovoga, onoga, Marka, Janka, ne moraš mi ni govoriti čija je. 'Politički mi je, neću da otvorim' i ja se neću ubjeđivati, ali ako ćemo vezati sa tačkama oko kojih nemamo konsenzusa, mislim i ti si svjestan toga nećemo usvojiti nikad. Ko sad ja kažem može ako će Kraljević priznati da putarine budu 59, 39, 2, i može ako će Kraljević pristati da isplatimo odmah 30 miliona budžetu Republike Srpske i sad Kraljević kaže 'druže pa ne mogu ja to pristati' i ja sad onda dođem kažem, 'e sad ću ja srušiti otvaranje graničnog prelaza Bijač'. Znači, nemoj, mislim, ali znaš gdje te neću ubjeđivati? Ima politički stav je da ne postoji istočna interkonekcija. Sad otvaram, ja se s ljudima ne ubjeđujem. Kaže postoji politički stav da nema istočne interkonekcije ja kažem nema jel politički stav? Politički stav i ne tražim logiku. Ti meni kažeš meni je politički stav da ne može, to uredu. Ali ako ćemo ga uvezivati, onda moramo uvezati sa četiri, nikad ga otvoriti nećemo ili ćemo čekati dvije godine da ga otvorimo, završen prelaz. Znači ne znam bezveze nosimo te terete, a sam mislim, zamisli ti sad situaciju u kojoj mi izađemo i kažemo riješili smo problem. Zamisli ti sad situacije stvarno da prepolovimo one kolone? Pa mi, to nam je posao, nama je posao i to. Ako je već izgrađen, ti izađi dole ja ću stati iza tebe reći 'nije uredu to, to, to' i zajedno ćemo izaći. Možemo li mi iz Bosne i Hercegovine ikada poslat neku normalnu poruku? Ikada? Ako na ovim stvarima mi ne možemo poslati normalnu poruku ja ne znam šta onda mi možemo, a ponavljam ti ako kažeš 'politika moja, moje partije, Vlade Federacije da se ne otvori granični prelaz', vjeruj mi da završavam diskusiju i neću uopšte trošiti tvoje vrijeme više, ni vrijeme ostalih članova. Ali ako nije politika, pa daj bolan da uradimo nešto, Bog te, što je u korist svih, nema kome nije u korist. Ne postoji dio Bosne i Hercegovine kome ovo nije u korist. Mislim te kolone će ići na Gradišku, nijedan granični prelaz neće ništa ni dobiti ni izgubiti, samo ćemo ih prepoloviti", rekao je Amidžić Krnjeviću.

Krnjić mu na to odgovara:

"Na razumijem ja to, nema potrebe objašnjavati".

Amidžić potom dodaje da ovo ne bi trebalo da bude političko pitanje i ponavlja da je u interesu cijele BiH da prelaz bude otvoren.

"Ali ono što sam ja tebi ono što sam ja pokušao približiti, ali ovo sad zavisi od nas četvoro, ovo sad ne zavisi ni od jednog političkog lidera ovo zavisi od četiri imena i prezimena, pet, koji su trenutno ovdje na sjednici i sad tih pet imena ne može poslati i svi su autonomni u ovoj odluci. Mene nije nazvao niko iz moje političke partije kojoj ja pripadam, nije mi rečeno glasaj protiv graničnog prelaza. Ovo sad zavisi od nas pet, da prepolovimo i za kamione i za autobuse i za putnike. Ako ti misliš da nije interes da Bosna i Hercegovina pošalje jednu takvu poruku, a siguran sam da Bosnu i Hercegovinu voliš više od mene, je li tako?", upitao je.

Odgovor Krnjića je bio:

"Moram to malo izdiskutovati".

"Morali bi to isprovjeravati, možda ti imaš".

"To nije priča, to je život"

Da li je Krnjić svjestan koliko ljudi čeka?

Predsjedavajući UO je ponovo pitao Krnjića da li je svjestan koliko ljudi čeka na starom graničnom prelazu:

"Shvataš čovječe, znaš ti šta će ljudi stajati tamo? Pa im sad došlo do nas i kaže jedan čovjek neće to da uradi. Evo mi ćemo izaći i reći imali smo neslaganja oko nekih tačaka, tim ćemo nastaviti raditi, ali smo se dogovorili da ovo pustimo. Siđemo zajedno".

Međutim, za Krnjića je olakšavanje svakodnevice građanima samo priča, nakon čega se poveo zanimljiv razgovor jer je Amidžić rekao da to nije priča već život.

"Reko sam maloprije, onaj ispričali smo mi te tu priču dovoljno puta", rekao je Krnjić.

"Al nije to priča, to je život", odgovorio mu je Amidžić

Krnjić: "Ma jest".

Amidžić: "Stani Zijo, nije priča, nemoj zezati, to je život.

Krnjić: "Jest život".

Amidžić: "Pa život, i sad život zavisi od nas i mi pričamo da smo odgovorni ljudi je li tako? Jesmo odgovorni ljudi, ali kad treba se donosi ono što se odnosi na te ljude, eh ajde vi ljudi malo sačekajte, pa nemoj sad izvrtati".

Krnjić: "Ne izvrćem hoću da.."

Amidžić: "Pa nemoj izvrtat, nemoj izvrtati".

Krnjić: "Hoću da".

Amidžići: "To sad od nas zavisi, ne zavisi ni od koga, ne zavisi ni od Ursule Fon der Lajen, ne zavisi Rutea iz NATO pakta. Zavisi od nas pet i mi pričamo da mi radimo u interesu tih ljudi i u interesu su i tvoja i pitanja koja priča Vlada Republike Srpske ali ovo pitanje imamo saglasnost i mi sad njega nećemo da pustimo i direkt se odnosi na sve ijednog čovjeka koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu i pričamo da ih razumijemo i onda kažemo 'ajde vi opet čekajte'. Pa nema smisla, nema smisla, stvarno nema smisla ne znam šta da ti kažem. Hajmo bolan ovo".

Krnjić: "Reko si dovoljno ne treba nismo, nismo..."

Rasprava se ubrzo ponovo okrenula sa prve tačke, odnosno graničnog prelaza, na preraspodjelu PDV-a.

Amidžić je Krnjića podsjetio da, baš kao što postoji dug Srpske prema FBiH, postoji i dug FBiH prema Srpskoj, i upitao ga da li se po tom pitanju bunio.

"Pusti ovo da završimo. Jeste, ti si u pravu, postoji sad dug Vlade Republike Srpske prema Federaciji. Pa postoji dug Vlade Federacije prema Republici Srpskoj pa šta smo u tom periodu, jesi se bunio?"

"Ja sam za rješavanje samo imamo tehnički problem, pravni problem kako to riješiti, nije to niko osporavao da treba platiti", rekao je Krnjić na šta ga je Amidžić upitao:

"A stani sad, jesi li kandidovao ikad to pitanje?".

Krnjić je samo odgovorio: "Pa podržao sam".

U raspravu se potom uključio i direktor UIO Zoran Tegeltija koji je jasno stavio do znanja da: "Kada se pravi dogovor nema tehničkih problema".

Podsjetio je Amidžić da iz Republike Srpske nisu vezivali druga pitanja za pomenuti dug i naglasio da nije blokiran nijedan granični prelaz u FBiH.

"Ja ne mogu ni očekivati da ti to osjetiš ili da ti trebaš to kandidovati, ali niti mogu za to pitanje sada vezati sve ostalo. Pa kad su pravili granični prelaz ovi zadnji koji ste slali VK-a nijedan nije bio na području Republike Srpske mi smo glasali za sve ijedan. Jesam u budžetu obezbijedio sredstva da se prave granični prelazi? Nijedan nije bio u Republici Srpskoj".

Krnjić: "Koji?"

Amidžić: "Ma Bijača šta se ovo još, šta ste ovo radili?"

Krnjić: "Bijača se i Osoje".

Čekalo se za prošlu Novu godinu, čekaće se i za ovu

Pred kraj razgovora, Tegeltija i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović upozorili su da se bliže praznici, a samim tim i veće gužve, što bi svakako bilo umanjeno otvaranjem novog prelaza.

Krnjića ne zanima gužva

Međutim, Krnjiću to očigledno nije bitno, iako je, priznaje i sam, svjestan da bi se gužve smanjile.

"Drugo, granični prelaz Gradiška radi i sutra, i za nekoliko dana će biti isto, kao i nekoliko mjeseci unazad. Pred Novu godinu će biti isto kao što je bilo lani pred Novu godinu, tako, ovim vjerovatno bi se to smanjilo, neće se pogoršati nego bi se smanjilo. Granični prelaz radi", rekao je Krnjić između ostalog.