Radanović: Srbima bespravno zauzeta zemlja

Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH do sada se javio značajan broj Srba kojima je u ovom entitetu bespravno i bez saglasnosti zauzeta zemlja, rekao je Srni predsjednik Odbora Đorđe Radanović.

Radanović je istakao da se Srbi javljaju i traže pravnu zaštitu, kao i način kako da vrate svoju zemlju u posjed.

"Nema riječi kako opisati da danas u 21. vijeku bilo ko može zauzeti tuđi posjed ili imovinu i koristiti, a ne pitati, i uopšte ne uzimati i obzir činjenicu da je to srpska zemlja i da mu Srbin vlasnik zemlje nije dao saglasnost da koristi njegovu zemlju", rekao je Radanović.

Do sada je evidentirano da je srpska zemlja uzurpirana u mjestima Borci i Bradina Konjic, u selima Hrgar, Ripač, Pritoka, Lohovo i Doljani Bihać, u selima Putovići i Ponihovo Zenica, u selima Ošve i u Misurićima Maglaj, u mjestima Kondžilo, Dračići, Jehovina, Gornji Lučani Kakanj, u selu Okruglica Vareš i u selima Mitrovići Vukmanovići i Priluk Zavidovići.

Radanović je naglasio da Srbe, koji su u katastar i gruntovnicu upisani kao posjednici i vlasnici, nisu ni pitali da li smiju da koriste njihovu zemlju, a naglasio je da su pojedini Bošnjaci za svoje potrebe na srpskoj zemlji napravili pomoćne i objekte za noćenje.

On je rekao da su do sada sačinili više akata prema organima vlasti za potrebe Srba koji su se javili radi zaštite posjeda od samovlasnog smetanja, te od policije traže da se spriječi samovlašće pojedinaca koji stiču protivpravnu imovinsku korist tako što bez pravnog osnova koriste srpsku zemlju za svoje potrebe.

"Aktom prema organima vlasti u Federaciji, prekidamo rokove za dospjelost", rekao je on.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao je Srbe koji žele da vrate svoju imovinu da se jave na telefon broj 00387 065 090 040, viber i vocap, uz poruku "Da srpsko ostane srpsko".