Rogić glasao protiv odluke: CIK nije postupio jednako prema svim političkim subjektima

Izvor:

SRNA

24.12.2025

15:35

Član Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Vlado Rogić rekao je danas da je CIK prilikom donošenja odluke o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta postupio nejednako prema političkim subjektima, navodeći da je utvrđivanje nepravilnosti izbora potrebno, ali da mora biti jednako za sve.

Rogić, koji se na kraj današnje sjednice CIK-a uključio telefonski, podsjetio je da je na dan prijevremenih izbora na terenu zaprimljeno samo pet prigovora, dok je CIK razmatrao ukupno 13 prigovora na osnovu kojih nisu pronađene veće primjedbe.

“Po završetku izbora određeni politički subjekti i mediji počeli su problematizovati izbore, pri tome iznoseći veliki broj glasova koji su sporni i tu je nastao problem. CIK, umjesto da postupa po Izbornom zakonu i Zakonu o upravnom postupku, pod pritiskom te javnosti kao da je čekao na još prigovora”, istakao je Rogić.

On je napomenuo da je CIK samo prebrojavao glasove u izbornim jedinicama koje su targetirane po medijskim napisima, navodeći da rezultati na taj način ne mogu biti pravilno ni utvrđeni, niti potvrđeni.

Rogić smatra i da CIK u ovom slučaju nije postupio jednako prema svim političkim subjektima, naglašavajući da su otvarane vreće sa glasovima samo sa biračkih mjesta i iz izbornih jedinica u kojima je pobijedio prvoplasirani kandidat, dok su ostala biračka mjesta i izborne jedinice na kojima je pobijedio drugoplasirani kandidat ostale nesporne, kao da se tamo nisu događale nikakve neregularnosti.

“Kandidatu koji je osvojio najveći broj glasova tražilo se da svaki glas i potpis birača bude idealan, dok je drugom kandidatu rezultat smatran apsolutno tačnim bez potrebe provjeravanja”, kazao je Rogić.

CIK je takođe na današnjoj sjednici pokrenuo postupak eventualne nespojivosti funkcija poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikoline Šljivić, koja je i vršilac dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/.

Postupak je pokrenut zbog eventualne nespojivosti koja se odnosi na odredbe Izbornog zakona, a tokom postupka utvrdiće se činjenice i predložiti rješenje.

CIK je na današnjoj sjednici u jednom predmetu odbio prigovor SDS-a protiv SNSD-a za zloupotrebu resursa tokom predizborne kampanje, dok je u drugom predmetu SNSD kažnjen sa 5.500 KM zbog toga što je utvrđeno da su zloupotrebljeni resursi u predizbornoj kampanji.

SNSD je proglašen odgovornim zbog toga što je predsjednik ove stranke Milorad Dodik objavio fotografije sa sastanka na kojem je najavio pomoć penzionerima, a kojem su prisustvovali nosioci izvršne funkcije iz ove stranke, kao i kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima Siniša Karan.

Vlado Rogić

CIK BiH

