Dodik: CIK postao politički subjekt učesnik izbora, ruše BiH, a misle da ruše Srpsku

Centralna izborna komisija je odavno prestala da bude organ za sprovođenje izbora i postala je politički subjekt učesnik izbora, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
- CIK nije nezavisno tijelo, već ekspozitura SDS-a, PDP-a, SDA, SDP, NiP i drugih pratećih priperaka. Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda. Hoće da delegitimišu izbore, a u stvari delegitimišu sebe. Današnjom odlukom ponizili su birače, ponizili su sve građane Republike Srpske, samu Republiku Srpsku. Ponizili su i institucije na nivou BiH - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako Dodik navodi, CIK hoće da bude i birač, i brojač, i kandidat.
- Oni su društvo opasnih namjera, koje potkopava ionako krhke temelje BiH. CIK ruši BiH, a misli da ruši Republiku Srpsku.
Ako se ovakvom CIK-u ne stane na put, BiH će biti na velikoj stranputici. I nemoj tada da bilo ko upire prst i optužuje Republiku Srpsku. Prutina je aktivista i advokat SDS-a, otrovana mržnjom prema Srbima i Republici Srpskoj. Bavićemo se time. Baš ste "neutralni" i "objektivni", sram vas bilo - zaključio je Dodik.
