CIK donio naredbu o otvaranju verifikacione vreće

Centralna izborna komisija BiH je donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje otvaranje verifikacione vreće 002M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata po mobilnim timovima i to po svim sigurnosnim elementima-štambilj, vodeni žig, papir i potpis.