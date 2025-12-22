Logo
CIK donio naredbu o otvaranju verifikacione vreće

22.12.2025

11:42

ЦИК донио наредбу о отварању верификационе вреће
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH je donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje otvaranje verifikacione vreće 002M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata po mobilnim timovima i to po svim sigurnosnim elementima-štambilj, vodeni žig, papir i potpis.

Glavni centar je naredbu donio na sjednici održanoj 18. decembra.

Brojanje će početi sutra u 12 časova i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

CIK BiH

Prijevremeni izbori 2025

