Cvijanović sa ministrom odbrane Italije: Zajednički interes očuvanje mira i stabilnosti

24.12.2025

13:12

Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности
Foto: Instagram

Italija je jedan od najvećih i najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera Republike Srpske i Federacije BiH. Imamo zajednički interes, a to je očuvanje mira i stabilnosti u BiH i cijelom regionu, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krosetom u Predsjedništvu BiH.

"Tokom sastanka smo razgovarali i o evropskom putu BiH. Od naredne godine, Italija će biti na čelu misije Altea i uvjerena sam da će dobra saradnja biti nastavljena i u tom domenu. Bezbjednosna situacija u BiH je stabilna", navela je Cvijanović na Instagramu.

Istakla je da su svi izazovi isključivo političke prirode i mogu se prevazići samo kroz politički dijalog.

"Kao suverenista, smatram da je krajnje vrijeme da se BiH vrati svojim narodima i institucijama, a da se odbaci strani intervencionizam i uklone njegove štetne posljedice. Takav pristup je definitivno prevaziđen i vjerujem da je u svijetu sve više onih koji razumiju da je neophodno da pospremimo nered koji se u BiH nataložio posljednjih 30 godina, "poručila je ona.

