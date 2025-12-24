Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će biti iskorišteni svi mehanizmi, ali i međunarodne institicije kako bi bilo spriječeno odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.

Minić je upitao šta se može očekivati od predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića nego da kaže da će Trgovska gora biti sigurno odlagalište nuklearnog otpada.

"Naše je da radimo svoj posao, a odluka Hrvatske o odlagalištu ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Zanimljivosti Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

On je dodao da ima niz lokacija u Hrvatskoj za odlagalište nuklearnog otpada koje su udaljenije od Republike Srpske i BiH.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samog granici sa BiH.