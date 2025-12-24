Logo
Large banner

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Izvor:

ATV

24.12.2025

12:01

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će biti iskorišteni svi mehanizmi, ali i međunarodne institicije kako bi bilo spriječeno odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.

Minić je upitao šta se može očekivati od predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića nego da kaže da će Trgovska gora biti sigurno odlagalište nuklearnog otpada.

"Naše je da radimo svoj posao, a odluka Hrvatske o odlagalištu ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

дебела Милица

Zanimljivosti

Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

On je dodao da ima niz lokacija u Hrvatskoj za odlagalište nuklearnog otpada koje su udaljenije od Republike Srpske i BiH.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samog granici sa BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Trgovska gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Zanimljivosti

Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

28 min

0
ТЕ Гацко поново ван мреже

Ekonomija

TE Gacko ponovo van mreže

35 min

0
Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

Gradovi i opštine

Pojačan saobraćaj na četiri prelaza sa Hrvatskom

44 min

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Republika Srpska

Košarac: Da li federalna vlada sabotira učešće na "Ekspo 2027"?

44 min

0

Više iz rubrike

Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Republika Srpska

Košarac: Da li federalna vlada sabotira učešće na "Ekspo 2027"?

44 min

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Republika Srpska

Minić sa rukovodstvom Privredne komore Srpske

1 h

0
НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Republika Srpska

NSRS o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću

5 h

0
Додик о пријевременим изборима: Ангажовали смо се колико је требало

Republika Srpska

Dodik o prijevremenim izborima: Angažovali smo se koliko je trebalo

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

26

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mestu mrtav

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner