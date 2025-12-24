Logo
Minić sa rukovodstvom Privredne komore Srpske

24.12.2025

10:27

Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске
U Banjaluci je u toku sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića sa rukovodstvom Privredne komore Srpske.

Sastanku u prostorijama Privredne komore prisustvuju ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović, ministar trgovine i turizma Denis Šulić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Savo Minić

privredna komora RS

