Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH

Izvor:

ATV

23.12.2025

21:02

Komentari:

0
Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da nedjelovanje sudova i tužilaštva u Republici Srpskoj ruše Republiku koja ih plaća i da se svojim nedjelovanjem uklapaju u priču koja za cilj ima jačanje Suda BiH.

"Šta mi imamo od tužilaštava, van su sistema, pod uticajem su stranaca. Šta rade vezano za borbu protiv narkotika? Kako svako u ovom gradu zna šta se dešava, a samo vi ne znate. Jeste li čuli da postoji djelovanje u skladu sa službenom dužnošću?", kaže Dodik za ATV.

"To je globalan problem, jedna Amerika se bori protiv toga i ne uspijeva da se odbrani. Što se mene tiče, nulta tolerancija. Najogavniji su mi oni u okviru policije koji rade to. Možda gradonačelnik (prim. aut. Draško Stanivuković) zna da je iz njegove opozicione strukture bio ministar bezbjednosti na nivou BiH koji se ponosio borbom protiv kriminala i korupcije u Republici Srpskoj. A onda smo mogli vidjeti da je njegov šef kabineta bio čovjek koji je koordinirao trase i prolaske prevoza narkotika. Koji danas u gradu slovi kao jedan od najbogatijih i časti vjerovatno neke iz tužilaštava koji to ne provode. On se sprda i smije svima nama", rekao je Dodik za ATV i poručio:

"Tražiću da se povede široka akcija u okviru policije. Imali smo ogroman problem u policiji. Nama su policiju držali na način da je obezvrijede kao što su sada obezvrijedili tužilaštvo i sud. Tužilaštvo i sud Republike Srpske su antinarodne institucije. Znam šta govorim, pokušaće sad da idu prema meni. Imaju veća ovlaštenja nego Sud BiH i ništa od toga ne rade. Tim nedjelovanjem oni se uklapaju u priču da se ojača Sud BiH što je namjera ovih njihovih zakona. Nedjelovanje Tužilaštva Srpske po bilo kojem pitanju pruža šansu da djeluje Tužilaštvo BiH. Sve međunarodne institucije čine to da organizaciono i logistički ojačaju snagu Tužilaštva i Suda BiH, a oslabe Republike Srpske. Kad ne djelujete kao sudija i tužilac u skladu sa zakonom, vi djelujete protiv Republike Srpske", kaže Dodik.

On poručuje da su dobili zakon koji je nametnut ili pod pritiskom donesen kojim se sudije izdvajaju i ne dijele sudbinu radnika u javnoj upravi.

"I tamo se kaže da im treba da se poveća plata koja je inače visoka, a službenici imaju niske plate. Uz to se nivo korupcije u sudovima i tužilaštvima podigao do neslućenih razmjera. I vi ne radite ništa? Vi time rušite Republiku koja vas plaća. Oni na nivou BiH određuju plate, propisuju kako se povećavaju plate, a onda odrede budžetu Republike Srpske da plati", kaže Dodik.

On poručuje da oni imaju odgovornost samo prema međunarodnoj zajednici i VSTS-u.

"VSTS čine sudije, tužioci i advokati. Sami sebe biraju. U mnogim zemljama EU sudije i tužioce biraju ili vlada, ili kralj, ili predsjednik ili parlament. U redu je da postoji nezavisna komisija koja će napraviti trijažu i reći ovih pet je najboljih, neka izabere parlament. Ima li bolje društvene kontrole? Ne, nama to ne dozvoljavaju. To VSTS bira, razrješava, kad se neko dočepa tog VSTS kao da se popeo na mjesec. On je sam sa svojim kolegama i tu je sprega korupcije", kaže Dodik.

