Usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u, Zakon o Sudu povučen iz procedure

22.12.2025
14:47
Komentari:0
Na 36. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojen je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu u prvom čitanju, dok je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH upućen Ustavnopravnoj komisiji, koja mu je prethodno dala negativno mišljenje.
Za Prijedlog zakona o VSTS BiH, a koji su predložili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske, glasalo je 17 poslanika, deset je bilo "protiv", dok je 11 poslanika bilo "suzdržano".
Hronika
Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu
Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će naredna redovna biti održana 22. januara naredne godine.
Najnovije
Najčitanije
17
23
17
23
17
13
17
12
17
07
Trenutno na programu