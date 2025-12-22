Usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u, Zakon o Sudu povučen iz procedure

Na 36. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojen je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu u prvom čitanju, dok je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH upućen Ustavnopravnoj komisiji, koja mu je prethodno dala negativno mišljenje.

Za Prijedlog zakona o VSTS BiH, a koji su predložili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske, glasalo je 17 poslanika, deset je bilo "protiv", dok je 11 poslanika bilo "suzdržano".

Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će naredna redovna biti održana 22. januara naredne godine.