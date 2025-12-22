Logo
Kojić: Opasno je na pretpostavkama raditi reformu pravosuđa

SRNA

22.12.2025

13:03

Poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je na hitnoj sjednici ovog doma da je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tižilačkom savjetu BiH /VSTS/ ozbiljan zakon i da je neozbiljno odlučivati o tome na osnovu pretpostavki.

Kojić je upozorio da se tako može urušiti kompletan pravosudni sistem i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

"Kada je /poslanik SDS-a Mladen Bosić/ rekao da su uzeli 90 odsto zakona Savjeta ministar, vjerovatno je razmišljao da je to dobro rješenje. Mi kao parlamentarci, morali bismo biti mnogo ozbiljniji", rekao je Kojić tokom rasprave o Prijedlogu zakona VSTS-u koji su predložili poslanici Kluba SDS-a, PDP-a, Za pravdu i red Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Потписивање Меморандума

Ekonomija

Sele iz Turske u Srpsku: Ulažu milione i zapošljavaju 160 ljudi

Kojić je rekao da i jedan član zakona, koji nije prošao stručnu raspravu, moće u potpunosti blokirati rad VSTS-a i rad pravosuđa.

"Ljudi iz radne grupe imaju sigurno godinu da rade ozbiljno na donošenju jednog ovakvog zakona", naveo je Kojić.

Kojić je upozorio da je i VSTS sa rezervom primio Prijedlog koji je na dnevnom redu.

"To je struka rekla", istakao je Kojić.

Milorad Kojić

Komentari (0)
