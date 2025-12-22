Kojić: Opasno je na pretpostavkama raditi reformu pravosuđa

Izvor:
SRNA
22.12.2025
13:03
Komentari:0
Poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je na hitnoj sjednici ovog doma da je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tižilačkom savjetu BiH /VSTS/ ozbiljan zakon i da je neozbiljno odlučivati o tome na osnovu pretpostavki.
Kojić je upozorio da se tako može urušiti kompletan pravosudni sistem i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.
"Kada je /poslanik SDS-a Mladen Bosić/ rekao da su uzeli 90 odsto zakona Savjeta ministar, vjerovatno je razmišljao da je to dobro rješenje. Mi kao parlamentarci, morali bismo biti mnogo ozbiljniji", rekao je Kojić tokom rasprave o Prijedlogu zakona VSTS-u koji su predložili poslanici Kluba SDS-a, PDP-a, Za pravdu i red Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.
Ekonomija
Sele iz Turske u Srpsku: Ulažu milione i zapošljavaju 160 ljudi
Kojić je rekao da i jedan član zakona, koji nije prošao stručnu raspravu, moće u potpunosti blokirati rad VSTS-a i rad pravosuđa.
"Ljudi iz radne grupe imaju sigurno godinu da rade ozbiljno na donošenju jednog ovakvog zakona", naveo je Kojić.
Kojić je upozorio da je i VSTS sa rezervom primio Prijedlog koji je na dnevnom redu.
"To je struka rekla", istakao je Kojić.
Najnovije
Najčitanije
17
23
17
23
17
13
17
12
17
07
Trenutno na programu