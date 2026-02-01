Logo
Prve riječi Novaka Đokovića poslije poraza: Vjerovao sam u sebe, ali...

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

13:20

Komentari:

30
Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković nažalost je poražen danas u finalu Australijan opena od Karlosa Alkaraza poslije preokreta u četiri seta (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) u Melburnu.

Šmekerski se obratio Novak samom Alkarazu, zagrlio ga odmah poslije finala, a vrlo je srećan i što je video Rafaela Nadala na tribinama na ovom susretu.

"Prvo, čestitam Karlosu, nevjerovatan turnir, dvije nedjelje sa timom, ono što radiš najbolje opisuje riječ istorijski, želim ti mnogo sreće u nastavku karijere. Siguran sam da ćemo se vidjeti još mnogo puta u narednih 10 godina. Moram da zahvalim mom timu što me je izdržao, što me podržavao, nije bila lagana plovidba, vi ste koji oslonac, vidjeli ste najbolje i najgore od mene u poslijednje tri nedelje, ovaj uspjeh je i vaš", rekao je Novak.

Potom se okrenuo ka Rafaelu Nadalu.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Tenis

Đoković nažalost bez 25. Grend slema: Alkaraz osvojio Australijan open

"Htio bih da se obratim legendarnom Rafi koji je na tribinama. Samo par riječi, čudno je vidjeti te tamo, a ne ovdje. Bila je čast dijeliti teren sa tobom, čudno mi je da si sada na tribini, to mi je prvi put, ali hvala što si ovdje. Imao sam utisak kao da je dva protiv jedan, nije fer, ali ok", našalio se Đoković.

Zahvalio se Đoković i publici u Melburnu, piše Telegraf.

"Imam pripremljen pobjednički i gubitnički govor, samo da se podsjetim, ovo je Karlosov momenat. Dali ste mi što nikad nisam osjetio u Australiji, ljubav i podršku kao nikad do sad, ovo je 21. put da sam u Australiji, vjerovao sam u sebe, ali... Moram da budem iskren i da nisam mislio da ću stajati na završnoj ceremoniji još jednom. Hvala vam što ste me gurali, Bog zna šta će se desiti sutra, a ne za šest mjeseci ili godinu dana, ali bila je sjajna vožnja", objasnio je Novak.

Novak Đoković

Komentari (30)
