Sabalenka: Ne želim da razmišljam o tenisu

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka je izuzetno razočarana novim porazom u finalu jednog grend slema ovoga puta od Elene Ribakine u finlu u Melburnu.

Arina Sabalenka se ponovo suočava s bolnim razočaranjem, pošto je izgubila još jedno grend slem finale u kojem je ušla kao favoritkinja.

Bjeloruskinja po treći put u posljednje vrijeme nije uspjela da potvrdi prednost koju je imala na papiru, što sve više d‌jeluje kao zabrinjavajući obrazac u mečevima na najvećoj pozornici.

Prije godinu dana je u finalu protiv Medison Kiz imala veliku prednost, ali je ostala bez titule.

Sličan scenario viđen je i na Rolan Garosu – iako je imala nešto manju, ali i dalje jasnu prednost u duelu sa Koko Gof, epilog je bio isti. Najnoviji udarac stigao je u finalu protiv Elene Ribakine, još jednom u meču u kojem se od Sabalenke očekivalo više.

Poslije meča, Sabalenka je priznala da joj je teško da odmah pronađe pravi fokus.

"U ovom trenutku ne želim da razmišljam o tenisu, ali moje ambicije ostaju iste", istakla je Sabalenka koja je na posljednjih šest grend slemova odigrala pet finala i osvojila dvije titule, samo na Vimbldonu nikada nije prošla polufinale.