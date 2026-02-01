Надал у потпуном шоку због Ђоковића

01.02.2026
Новак Ђоковић и Карлос Алкараз воде велику битну финалу Аустралијан опена, а међу присутнима је и легендарни Рафаел Надал.
Шпанац је стигао два дана уочи финала у Мелбурн како би уживо присуствовао овом спектаклу.
Послије полуфинала био је прилично одмјерен у изјавама о очекивањима, али није крио да ће у финалу навијати за свог сународника, што је потврдио и на сам дан меча.
Међутим, оно што је видио у првом сету није му пријало. Ђоковић је дјеловао доминантно, играо је готово без грешке и уз два брејка брзо стекао предност у великом финалу.
Надалова реакција на трибинама најбоље је осликала његове емоције у тим тренуцима.
Иако је запљескао, израз на лицу јасно је показивао да је у потпуном шоку на ниво игре коју је српски тенисер показао.
Djokovic dominance 👌— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Novak takes the opening set of the final 6-2 over Alcaraz.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/9XxQecrvEy
