Bilbija: Vašington promijenio pristup, Beč ostao ukopan u starim pozicijama

Izvor:

ATV

01.02.2026

13:13

Komentari:

0
Билбија: Вашингтон промијенио приступ, Беч остао укопан у старим позицијама
Foto: Youtube/Jutarnji Program TV Happy/screenshot

Austrijski političar i biznismen srpskog porijekla David Bilbija objavio je na društvenoj mreži Iks da su sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povučene još prije pola godine, te da je od tada jasno vidljiva promjena međunarodnog odnosa prema ovoj temi.

„Od ukidanja sankcija Vašingtona, Milorad Dodik je imao službenu posjetu Izraelu, Mađarskoj, a u ponedjeljak putuje u Sjedinjene Američke Države na Nacionalni molitveni doručak“, naveo je Bilbija.

On istovremeno podsjeća da Austrija i dalje zadržava sankcije, uprkos činjenici da su ključni globalni akteri promijenili svoj pristup.

„Kada najvažniji međunarodni faktori revidiraju politiku, a Beč ostaje ukopan u starim pozicijama, onda to više nije pitanje politike, već motiva“, poručio je Bilbija u objavi.

Prema njegovim riječima, sve je teže racionalno objasniti postupke aktuelnih austrijskih vlasti. „Teško je procijeniti da li je riječ o srbofobiji ili nečem još problematičnijem, ali je očigledno da se ovakva politika ne može objasniti argumentima koji važe u savremenim međunarodnim odnosima“, istakao je.

Bilbija zaključuje da je spoljna politika prije svega stvar interesa i pragmatizma, dodajući da ono što se trenutno vidi u slučaju Austrije „sve manje liči na interesnu diplomatiju, a sve više na nešto sasvim drugo“.

David Bilbija

Sankcije

Milorad Dodik

Vašington

