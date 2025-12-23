Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

Opozicija u Republici Srpskoj sedmicama, ako ne i mjesecima, raspravlja o svojim kandidatima na predstojećim opštim izborima. Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kaže da će on biti kandidat za člana Predsjedništva BiH, SDS podvlači ponovnu kandidaturu Branka Blanuše, dok PDP/PSS još ne izlazi sa imenima, ali ima jasnu namjeru da ima kandidata.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjeća da se kandidature predaju u sedmom mjesecu naredne godine.

"Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu. To smo već gledali i prošli put kada je Vukanović sebe predlagao za člana Predsjedništva, pa nije bio. Tako će biti i ovaj put. Ubijediće ga da bude neka logistika. SDS ne želi Vukanovića iz niza razloga. Vukanović se najčešće grubo i netačno odnosi prema predsjedniku Srbije, stajući na stranu onih koji prave nerede u Srbiji, a SDS želi da se približi vlastima u Srbiji. Oni sada nekako drže na niskom stepenu Vukanovića. 'Treba nam za glasove, ali ne treba nam ni za šta drugo'. Kako će to ići ne zanima me. Ako nešto možemo dodati u tome da budu stabilni dodaćemo, ali ne vjerujem da im se može pomoći", kaže Dodik za ATV.

Poručuje da se osjeća relaksirano i ističe da počinjanje ove priče za opoziciju nije dobro.

"Koja je to nemoć kada sebe predstavljaju kao alternativu, a ne može niko ni sa kim. Vukanović ne može sa Stanivukovićem, Trivićka ne može sa Stanivukovićem. Stanivuković glumata kako je dobar sa svima, a u suštini trebaju mu za njegov cilj i on bi to kasnije sve odbacio da bilda svoje političke mišiće. U PDP-u ima ljudi koji ne prihvataju formiranje PSS, u SDS-u postoji sarajevska grupa, semberska, banjalučka. Niko živ ne može ni sa kim da dogovori. Ne mogu se dogovoriti ni oko predsjednika. Prošli im je podnio ostavku jer je imao frakcijsku borbu koja je bila nepodnošljiva. Babalj ima ambiciju da bude kandidat za predsjednika. Ko će to više da prati. I onda kažu da će nešto napraviti. Pa oni su sada posvađani, ne mogu jedni s drugima. Ne mogu ništa da dogovore ako ih neko treći ne sakupi. Tako će vjerovatno i biti. Ako to u ovom narodu može da prođe, neka prođe", kaže Dodik.