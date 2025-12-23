Logo
Crnadak o Radojičićevoj "dobitnoj kombinaciji": Možete li da zamislite?

ATV

23.12.2025

07:59

0
ПДП
Foto: ATV

Opozicioni derbi bez sudije i pravila. Tako bi se mogla opisati reakcija šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Crnatka na tvrdnje Igora Radojičića o "dobitnoj kombinaciji" za opšte izbore 2026. godine.

"Možete li zamisliti da na tajmautu derbija trener Zvezde ode na klupu Partizana i crta na tabli sljedeće akcije, govori šta koji igrač treba raditi?! Ne mogu ni ja", napisao je Igor Crnadak na društvenoj mreži Iks, reagujući na izjavu predsjednika Nezavisnog pokreta "Svojim putem - Igor Radojičić" i zamjenika predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Igora Radojičića.

Podsjetimo, Radojičić je prethodno poručio da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša „dobitna kombinacija“ za opoziciju na opštim izborima 2026. godine.

Igor Crnadak

Igor Radojičić

Opšti izbori

Draško Stanivuković

Branko Blanuša

Komentari (0)
