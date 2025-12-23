Crnadak o Radojičićevoj "dobitnoj kombinaciji": Možete li da zamislite?

Opozicioni derbi bez sudije i pravila. Tako bi se mogla opisati reakcija šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Crnatka na tvrdnje Igora Radojičića o "dobitnoj kombinaciji" za opšte izbore 2026. godine.

"Možete li zamisliti da na tajmautu derbija trener Zvezde ode na klupu Partizana i crta na tabli sljedeće akcije, govori šta koji igrač treba raditi?! Ne mogu ni ja", napisao je Igor Crnadak na društvenoj mreži Iks, reagujući na izjavu predsjednika Nezavisnog pokreta "Svojim putem - Igor Radojičić" i zamjenika predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Igora Radojičića.

Možete li zamisliti da na tajmautu derbija trener Zvezde ode na klupu Partizana i crta na tabli sledeće akcije, govori šta koji igrač treba raditi?!

Ne mogu ni ja. https://t.co/sDiN8CAl8T — Igor Crnadak (@evropskaSrpska) December 22, 2025

Podsjetimo, Radojičić je prethodno poručio da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša „dobitna kombinacija“ za opoziciju na opštim izborima 2026. godine.