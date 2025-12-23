Logo
Prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen požrtvovanosti

ATV

23.12.2025

07:20

МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje danas u Banjaluci svečani prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti u spasavanju ljudskih života.

Prijemu će prisustvovati 36 pripadnika MUP-a iz cijele Republike Srpske, koji su tokom obavljanja svojih dužnosti pokazali posebnu humanost.

MUP Republike Srpske

