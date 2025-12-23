Prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen požrtvovanosti

Izvor:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje danas u Banjaluci svečani prijem za policijske službenike koji su iskazali visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti u spasavanju ljudskih života.
Prijemu će prisustvovati 36 pripadnika MUP-a iz cijele Republike Srpske, koji su tokom obavljanja svojih dužnosti pokazali posebnu humanost.
