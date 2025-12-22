Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

22.12.2025
23:01
Komentari:0
Isticanje transparenta sa zloglasnim ustaškim pozdravom "Za dom spremni" na fudbalskoj utakmici i odsustvo osude tog sramnog čina govori da Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je naglasio da je veličanje ustaštva kao produkta nacističke ideologije za svaku osudu, a prećutkivanje hrvatskih zvaničnika znači saučesništvo.
"Od tog pokliča, uz koji su ubijene stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i ostalih, ježi se civilizovani svijet. Oni koji ga propagiraju, ispisali su sebe iz civilizacije i upisali u varvarstvo", objavio je Dodik na "Iksu".
Na fudbalskom stadionu Maksimir u Zagrebu, navijačka grupa Bed blu bojs je nedavno istakla transparent sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
