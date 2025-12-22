Ivan Begić kandidat za potpredsjednika Republike Srpske, podržaće ga i SDP BiH

Ivan Begić biće kandidat za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, a njegovu kandidaturu podržaće i SDP BiH, saznaje portal Provjereno.

Ova odluka trebala bi biti ozvaničena u toku ove sedmice.

Begić za portal Provjereno potvrdio je da će biti kandidat na Opštim izborima.

„Biću kandidat i na ovim izborima. Tačno je da pregovaram sa SDP BiH kako bih dobio podršku ove stranke. Već sada je izvjesno da ćemo postići dogovor i uskoro bi trebalo sve biti poznato i zvanično“, kaže Begić.

Podsjećamo, Begić je bio kandidat na predsjedničkim izborima za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda i 2022. godine, kada je izgubio od HDZ-ovog kandidata Davora Pranjića.

Tada je Begić optužio Centralnu izbornu komisiju BiH da mu je ukraden mandat. Interesantno, prilikom potvrđivanja rezultata, na sjednici je rečeno da je Ivan Begić pobijedio, da bi nekoliko minuta nakon sjednice bilo saopšteno da je došlo do greške.