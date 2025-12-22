Oglasilo se Ministarstvo nakon Sindikata: Iznos za plate udvostručen

Nakon što je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske zatražio smjenu Ministra Alena Šeranića i poručilo da u novu godinu ulaze bez povećanja, oglasilo se resorno Ministarstvo i poručilo da je dužno da ukaže "na nekoliko činjenica".

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite podsjeća da su samo u ovoj godini plate svim zaposlenim radnicima u zdravstvu povećane za 10 odsto od aprila, po stupanju na snagu novog Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

Scena Hanka Paldum skrhana zbog smrti harmonikaša: "Nije mogla da se javi na telefon"

"A kada su povećanje plata dobili i ostali budžetski korisnici. Prethodno su, međutim, od 1. januara 2025. godine, povećane plate svim medicinskim sestrama/tehničarima u neto iznosu od 100 KM, a upravo na osnovu inicijative sindikata u oblasti zdravstva", saopštilo je Ministarstvo.

Poseban kolektivni ugovor

Podsjeća se da je, pored toga, u ovoj godini je potpisan i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, a među potpisnicima je i Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, za period od tri godine.

Objašnjavaju da su ovim Posebnim kolektivnim ugovorom dodatno unaprijeđena prava radnika u zdravstvu u Republici Srpskoj.

BiH Usvojen Prijedlog zakona o VSTS-u, Zakon o Sudu povučen iz procedure

"Među značajnim odredbama ugovora jeste novo pravo na uvećanje neto plate do 25 odsto za zdravstvene radnike u domovima zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama, imajući u vidu potrebu da se i u najmanjim sredinama obezbijedi dostupnost zdravstvene zaštite za stanovništvo", kažu u Ministarstvu i dodaju:

"Stalni su napori i aktivnosti koje se provode u okviru Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i zdravstvenog sistema, sa ciljem iznalaženja dugoročnih rješenja za stabilnost zdravstvenog sistema, kao i ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih, uz uvažavanje socijalnih partnera. Plate zaposlenih u zdravstvu povećavaju se uvijek kada i svim ostalim budžetskim korisnicima, a u skladu sa mogućnostima, i izvan tog okvira".

Udvostručen iznos za plate

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dalje navodi da o povećanjima izdvajanja za plate zaposlenih u zdravstvenom sektoru najbolje govori podatak da je 2018. ukupan mjesečni iznos koji se izdvajao za plate u zdravstvu bio oko 24 miliona KM, a od 2025. godine taj iznos je oko 48 miliona KM.

Zdravlje Ponekad se ujutru budimo umorni: Stručnjaci objašnjavaju ima li razloga za brigu

"Takođe, primanja u svim zdravstvenim ustanovama su redovna i izmiruju se tekuće obaveze. Pored toga, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite obezbijedili su, podsjećamo, oko 140 miliona KM za izmirenje zaostalih poreskih i obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, te prema zaposlenima javnih zdravstvenih ustanova bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj, a čime je, prije svega, omogućeno zaposlenima u ovim ustanovama da ostvare svoja prava", ističe se u saopštenju.

"Uprkos oštrim tonovima koji su danas izrečeni, dužni smo da napomenemo da je upravo za vrijeme mandata ministra Alena Šeranića uspostavljen redovan socijalni dijalog, a razgovori ovog Ministarstva sa sindikatima doprinijeli su stvaranju partnerskih odnosa i dali aktivnu ulogu sindikatima kod kreiranja svih ključnih politika i planova u zdravstvenom sistemu", zaključuje se u saopštenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Šta je Sindikat saopštio?

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske održao je sjednicu na kojoj iznijeli svoje zahtjeve, te traže hitan sastanak sa premijerom Savom Minićem.

Traže i smjenu ministra zdravlja Alena Šeranića.

Hronika Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

"U narednu godinu ulazimo bez povećanja plata i nakon više sastanaka sa premijerom i resornim ministrom. Smatramo da su sve kategorije radnika u zdravstvu ugrožene, posebno radnici s najnižim i srednjim koeficijentima, te ljekari opšte prakse, jer Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nije prihvatilo njihov zahtjev za povećanje cijene rada", naveo je Miloš Purković, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.